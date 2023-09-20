Обострение в Карабахе: МИД обнародовало рекомендации для украинцев
Министерство иностранных дел обнародовало рекомендации для граждан Украины в связи с обострением военной ситуации в регионе Нагорного Карабаха.
— В связи с обострением ситуации с безопасностью в Карабахе (Азербайджанская Республика) рекомендуем гражданам Украины пока воздержаться от посещения этого региона, а также избегать мест массового скопления людей в городах Армении, в частности Ереване, — отмечается в сообщении на сайте МИД.
В МИД также отметили, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, украинцы могут обращаться на круглосуточную горячую линию Посольства Украины в Армении: +374 7710 0273.
При этом украинские граждане могут также обращаться на горячую линию МИД Украины: +38 044 238 1588.
Военное обострение в Нагорном Карабахе
19 сентября Азербайджан объявил о начале “антитеррористических мероприятий” в Нагорном Карабахе. В регионе начались артиллерийские дуэли между азербайджанскими и армянскими военными. По сообщениям СМИ, азербайджанские войска также обстреливают город Степанакерт и другие населенные пункты Карабаха.
Ближе к вечеру вторника, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не планирует вступать в войну с Азербайджаном из-за боевого обострения в Нагорном Карабахе.
Такое заявление главы правительства привело к акциям протеста в Ереване. Армяне возмущаются решением Пашиняна и называют такую позицию сдачей Нагорного Карабаха Азербайджану.
Люди окружили здание армянского правительства и пытаются попасть в середину помещения. Начались столкновения с правоохранителями.
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