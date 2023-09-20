В Еврокомиссии обещают ускорить передачу миллиона боеприпасов Украине

Европейский Союз выполнит свое обещание касательно поставки миллиона боеприпасов Украине до конца 2023 года.

Об этом в интервью агентству Bloomberg заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Мы очень сильно подталкиваем промышленность, военно-промышленную базу. Мы уделяем этому много внимания. Мы делаем все возможное и упорно работаем, чтобы достичь поставленных целей, — сказала она.

В частности, президент Еврокомиссии добавила, что Украина быстро прогрессирует в проведении реформ и может быстро обрести членство в ЕС.

Сейчас смотрят

— Я поражена тем, как Украина проводит очень сложные реформы во время войны. Если Киев сохранит этот темп – а я вижу, что они абсолютно мотивированы – это будет решающий момент, – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии также отметила, что процесс вступления в ЕС базируется на заслугах, но отказалась назвать конкретные сроки в отношении Украины. В то же время, она уверена, что Киев, в конце концов, добьется успеха в своей заявке на членство в ЕС.

Напомним, в мае этого года ЕС решил предоставить Украине пакет помощи на сумму €1 млрд в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ). Согласно решению, нашей стране планируется передать 1 млн снарядов калибра 155 мм.

В июле Совет ЕС и Европарламент согласовали регламент, по которому €500 млн будет срочно направлено для поддержки производства боеприпасов класса земля-земля, артиллерийских снарядов и ракет.

В начале сентября Европейское оборонное агентство (EDA) подписало первые контракты с европейскими оборонными компаниями на совместную закупку 155-мм боеприпасов для Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.