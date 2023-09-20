Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
ТЦК будут иметь мобильные военнообязанных: в Раде зарегистрирован закон о е-реестре
Мир
Валерий Савицкий, редактор ленты

В Еврокомиссии обещают ускорить передачу миллиона боеприпасов Украине

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офис президента

Европейский Союз выполнит свое обещание касательно поставки миллиона боеприпасов Украине до конца 2023 года.

Об этом в интервью агентству Bloomberg заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Мы очень сильно подталкиваем промышленность, военно-промышленную базу. Мы уделяем этому много внимания. Мы делаем все возможное и упорно работаем, чтобы достичь поставленных целей, — сказала она.

В частности, президент Еврокомиссии добавила, что Украина быстро прогрессирует в проведении реформ и может быстро обрести членство в ЕС.

Сейчас смотрят

— Я поражена тем, как Украина проводит очень сложные реформы во время войны. Если Киев сохранит этот темп – а я вижу, что они абсолютно мотивированы – это будет решающий момент, – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии также отметила, что процесс вступления в ЕС базируется на заслугах, но отказалась назвать конкретные сроки в отношении Украины. В то же время, она уверена, что Киев, в конце концов, добьется успеха в своей заявке на членство в ЕС.

Напомним, в мае этого года ЕС решил предоставить Украине пакет помощи на сумму €1 млрд в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ). Согласно решению, нашей стране планируется передать 1 млн снарядов калибра 155 мм.

В июле Совет ЕС и Европарламент согласовали регламент, по которому €500 млн будет срочно направлено для поддержки производства боеприпасов класса земля-земля, артиллерийских снарядов и ракет.

В начале сентября Европейское оборонное агентство (EDA) подписало первые контракты с европейскими оборонными компаниями на совместную закупку 155-мм боеприпасов для Украины.

Читайте также
Украина хочет до конца 2023 года начать переговоры о членстве в ЕС – Кулеба
Дмитро Кулеба

Еврокомиссия, ЕС, боєприпаси, Урсула фон дер Ляєн
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Это решающий момент: президент Еврокомиссии оценила прогресс Украины на пути в ЕС
Урсула фон дер Ляєн
В Еврокомиссии хотят продлить защиту для украинцев еще на год
Українські біженці у Варшаві
Зерновое эмбарго: Киев предложил Польше, Словакии и Венгрии компромисс по экспорту
Денис Шмигаль
Эрдоган заявил, что доверяет России так же, как и Западу
Реджеп Таїп Ердоган
В Минэкономики опровергли, что пять стран ЕС отвергли план Украины по контролю за экспортом зерна
зерно

Загрузка

Игры
Видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий

Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
В России снова упал Су-34 | Результаты Рамштайн | Новости Факты ICTV за 20.09.2023
В Еврокомиссии обещают ускорить передачу миллиона боеприпасов Украине
В Сочи горит Роснефть, а в Нагорном Карабахе прекратили огонь? Новости Факты ICTV за 20.09.2023
В Еврокомиссии обещают ускорить передачу миллиона боеприпасов Украине
Атака Шахедов на Кременчуг и применение РФ новой ракеты! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
В Еврокомиссии обещают ускорить передачу миллиона боеприпасов Украине
Клещиевки уже нет, а Часов Яр методично уничтожают: репортаж с передовой
В Еврокомиссии обещают ускорить передачу миллиона боеприпасов Украине
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь