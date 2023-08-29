Украина хочет до конца 2023 года начать переговоры о членстве в ЕС — Кулеба

Украина и Франция обсудили путь, который должна пройти наша страна для получения членства в Европейском Союзе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонна в Париже.

— Мы проговорили путь, который должен пройти Европейский Союз и Украина до конца этого года для того, чтобы открыть переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе. Я отдельно поблагодарил Францию за то, что президент Макрон был из первых лидеров, которые серьезно начали продвигать тему предоставления Украине статуса кандидата на членство, — сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что Украина уже провела ряд реформ, необходимых для вступления в ЕС. С другой стороны Евросоюз также сделал определенные шаги.

Кроме будущего членства в ЕС главы МИД двух стран в Париже обсудили и будущее вступление Украины в Организацию Североатлантического договора.

По словам Кулебы, в контексте последнего саммита НАТО в Вильнюсе были обсуждены дальнейшие шаги. Он добавил, что очевидно, что без Украины как члена ЕС и НАТО, Европа не будет безопасным местом для жизни.

Недавно издание Financial Times, ознакомившись с речью председателя Евросовета Шарля Мишеля на форуме в Бледе, сообщило, что он сказал, что ЕС должен быть готов к расширению к 2030 году.

В июне ЕС констатировал, что Украина как кандидат в члены Евросоюза сделала существенные шаги для проведения реформ, направленных на выполнение условий, которые позволят начать переговоры о вступлении.

Источник : МИД

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