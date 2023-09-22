США расширят производство минометов и снарядов к ним — СМИ
США расширяют и модернизируют свои предприятия по производству минометных систем и снарядов.
Об этом сообщает издание Shephard Media.
Отмечается, что война РФ против Украины и повышенный спрос на минометы во всем мире способствуют развитию оборонного рынка.
— Осознавая необходимость быть готовыми к поставке большого количества снарядов и систем, США наращивают усилия по совершенствованию своих производственных мощностей, — говорится в материале.
Предприятия получат дополнительные инвестиции для модернизации своих мощностей.
Так, Армейская промышленная база в Уотервлитском арсенале проведет 15-летнюю модернизацию, с заменой кузниц и покрасочных цехов.
Также усовершенствование своих мощностей начнет компания Day & Zimmermann, которая специализируется на производстве мешочного пороха к минометам различного калибра.
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