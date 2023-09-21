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Зерновой конфликт с Украиной. Еврокомиссия думает, защищать ли три страны ЕС – FT

зерно
Фото: Depositphotos

Еврокомиссия рассматривает вопрос о том, защищать ли Польшу, Венгрию и Словакию от иска, поданного Киевом во Всемирную торговую организацию, после того, как эти три страны нарушили правила ЕС, запретив импорт украинского зерна.

Об этом сообщает Financial Times.

Указано, что Еврокомиссия изначально требовала от Польши, Венгрии и Словакии отменить свои запреты, но сейчас работает над тем, чтобы “скоординировать” их юридические возражения против иска Украины в ВТО.

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В письменном запросе, направленном Польше, Венгрии и Словакии, с которым ознакомилось FT, комиссия заявила, что в соответствии с законодательством ЕС она будет “действовать в рамках процедуры ВТО, инициированной против стран-членов”.

— Следующим шагом будет предоставление ответа Украине на эти консультации от имени всех трех стран-членов ЕС, — говорится в сообщении.

Дискуссии внутри Комиссии относительно того, стоит ли защищать Польшу, Венгрию и Словакию, продолжались в среду вечером, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Комиссия заявила, что государствам-членам “не разрешено принимать односторонние меры в сфере торговли” и что она “оценивает юридически сложную ситуацию”.

— Мы взаимодействуем с заинтересованными (странами-членами, — Ред.) и постараемся найти конструктивное решение, чтобы не было необходимости в дальнейшем рассмотрении этого дела, — заявила Еврокомиссия, добавив, что может начать собственное производство о привлечении к ответственности, чтобы убедиться, что страны-члены придерживаются своих обязательств по законодательству ЕС и своих обязательств в рамках ВТО.

19 сентября Кабинет министров Украины предложил Евросоюзу и странам-соседям, в частности, Польше, Словакии и Венгрии, компромисс по импорту украинской агропродукции.

Как известно, в начале мая Еврокомиссия ввела эмбарго на импорт украинских зерновых (семян подсолнечника, кукурузы, рапса и пшеницы) в пять стран: Польшу, Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию. Ограничения действовали до 15 сентября, но Еврокомиссия решила их не продлевать.

Но, несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия объявили, что в одностороннем порядке продлят эмбарго.

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Зерновой конфликт с Украиной. Еврокомиссия думает, защищать ли три страны ЕС – FT

Источник: Financial Times
Еврокомиссия, Война в Украине, Зерно, Польша, Словакия, Венгрия
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