Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
Терміново
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Зерновий конфлікт з Україною. Єврокомісія думає, чи захищати три країни ЄС – FT

зерно
Фото: Depositphotos

Єврокомісія розглядає питання про те, чи захищати Польщу, Угорщину та Словаччину від позову, поданого Києвом до Світової організації торгівлі, після того, як ці три країни порушили правила ЄС, заборонивши імпорт українського зерна.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначено, що Єврокомісія спочатку вимагала від Польщі, Угорщини та Словаччини скасувати свої заборони, але зараз працює над тим, щоб “скоординувати” їхні юридичні заперечення проти позову України до СОТ.

Зараз дивляться

У письмовому запиті, надісланому Польщі, Угорщині та Словаччині, з яким ознайомилося FT, комісія заявила, що відповідно до законодавства ЄС вона буде “діяти в рамках процедури СОТ, ініційованої проти країн-членів”.

– Наступним кроком буде надання відповіді Україні на ці консультації від імені всіх трьох країн-членів ЄС, – йдеться у повідомленні.

Дискусії всередині Комісії щодо того, чи варто захищати Польщу, Угорщину і Словаччину, тривали в середу ввечері, повідомило джерело, знайоме з ходом переговорів.

Комісія заявила, що державам-членам “не дозволено вживати односторонніх заходів у сфері торгівлі” і що вона “оцінює юридично складну ситуацію”.

– Ми взаємодіємо із зацікавленими (країнами-членами, – РЕД.) і намагатимемося знайти конструктивне рішення, щоб не було необхідності в подальшому розгляді цієї справи, – заявила Єврокомісія, додавши, що може розпочати власне провадження про притягнення до відповідальності, щоб переконатися, що країни-члени дотримуються своїх зобов’язань за законодавством ЄС і своїх зобов’язань в рамках СОТ.

19 вересня Кабінет міністрів України запропонував Євросоюзу та країнам-сусідам, зокрема Польщі, Словаччині та Угорщині, компроміс стосовно імпорту української агропродукції.

Як відомо, на початку травня Єврокомісія запровадила ембарго на імпорт українських зернових (насіння соняшнику, кукурудзи, ріпаку та пшениці) до п’яти країн: Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії. Обмеження діяли до 15 вересня, і Єврокомісія вирішила їх не продовжувати.

Не дивлячись на це, Польща, Угорщина та Словаччина оголосили, що в односторонньому порядку продовжать ембарго.

Читайте також
Бачимо позитивний сигнал: Польща також готова розглянути український механізм експорту зерна
Зерновий конфлікт з Україною. Єврокомісія думає, чи захищати три країни ЄС – FT

Джерело: Financial Times
Єврокомісія, Війна в Україні, Зерно, Польща, Словаччина, Угорщина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Бельгія вивчає можливість передачі Україні винищувачів F-16
Винищувачі F-16 для України
Скасування відстрочки від призову для студентів після 30 років: в Раду внесли законопроєкт
шеврон ЗСУ
Уперше за пів року РФ завдала удару по енергооб’єктах: що відомо про наслідки
Зерновий конфлікт з Україною. Єврокомісія думає, чи захищати три країни ЄС – FT
СБУ вдарили по військовому аеродрому Саки в окупованому Криму
Вибухи у Верхньосадовому в Криму 20 вересня 2023
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
обстріл україни 21 вересня

Завантаження

Ігри
Відео
Розпад РФ гарантовано: аналітики назвали головні сценарії розвитку подій

Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.

Поліна Спасенко
КАД*РОВ поки ЖИВИЙ, а ГЕЛІКОПТЕР Жеваго тепер служить ЗСУ! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Зерновий конфлікт з Україною. Єврокомісія думає, чи захищати три країни ЄС – FT
ГУР вже ЗНАЮТЬ про УДАРИ по ЕНЕРГЕТИЦІ | НАЖИВО з Генасамблеї ООН! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Зерновий конфлікт з Україною. Єврокомісія думає, чи захищати три країни ЄС – FT
Прем’єра ФІЛЬМУ “Євродонбас” та зерновий КОНФЛІКТ з Польщею! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Зерновий конфлікт з Україною. Єврокомісія думає, чи захищати три країни ЄС – FT
Підрив ТЕХНІКИ ВПС РФ в ПІДМОСКОВ’Ї | Проблеми ЖІНОК у лавах ЗСУ | Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Зерновий конфлікт з Україною. Єврокомісія думає, чи захищати три країни ЄС – FT
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь