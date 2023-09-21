Зерновий конфлікт з Україною. Єврокомісія думає, чи захищати три країни ЄС – FT

Єврокомісія розглядає питання про те, чи захищати Польщу, Угорщину та Словаччину від позову, поданого Києвом до Світової організації торгівлі, після того, як ці три країни порушили правила ЄС, заборонивши імпорт українського зерна.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначено, що Єврокомісія спочатку вимагала від Польщі, Угорщини та Словаччини скасувати свої заборони, але зараз працює над тим, щоб “скоординувати” їхні юридичні заперечення проти позову України до СОТ.

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У письмовому запиті, надісланому Польщі, Угорщині та Словаччині, з яким ознайомилося FT, комісія заявила, що відповідно до законодавства ЄС вона буде “діяти в рамках процедури СОТ, ініційованої проти країн-членів”.

– Наступним кроком буде надання відповіді Україні на ці консультації від імені всіх трьох країн-членів ЄС, – йдеться у повідомленні.

Дискусії всередині Комісії щодо того, чи варто захищати Польщу, Угорщину і Словаччину, тривали в середу ввечері, повідомило джерело, знайоме з ходом переговорів.

Комісія заявила, що державам-членам “не дозволено вживати односторонніх заходів у сфері торгівлі” і що вона “оцінює юридично складну ситуацію”.

– Ми взаємодіємо із зацікавленими (країнами-членами, – РЕД.) і намагатимемося знайти конструктивне рішення, щоб не було необхідності в подальшому розгляді цієї справи, – заявила Єврокомісія, додавши, що може розпочати власне провадження про притягнення до відповідальності, щоб переконатися, що країни-члени дотримуються своїх зобов’язань за законодавством ЄС і своїх зобов’язань в рамках СОТ.

19 вересня Кабінет міністрів України запропонував Євросоюзу та країнам-сусідам, зокрема Польщі, Словаччині та Угорщині, компроміс стосовно імпорту української агропродукції.

Як відомо, на початку травня Єврокомісія запровадила ембарго на імпорт українських зернових (насіння соняшнику, кукурудзи, ріпаку та пшениці) до п’яти країн: Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії. Обмеження діяли до 15 вересня, і Єврокомісія вирішила їх не продовжувати.

Не дивлячись на це, Польща, Угорщина та Словаччина оголосили, що в односторонньому порядку продовжать ембарго.

Джерело : Financial Times

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