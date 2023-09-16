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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Несмотря на решение Еврокомиссии: Польша, Венгрия и Словакия продлят эмбарго на зерно из Украины

Зерно, збір урожаю
Фото: УНИАН

Польша, Венгрия и Словакия приняли решение продлить эмбарго на украинскую агропродукцию, несмотря на решение Европейской комиссии об отмене этих ограничений.

По данным Reuters, Венгрия продолжит запрет на экспорт 24 сельскохозяйственных продуктов, включая зерно, овощи, некоторые виды мяса, мед и тому подобное.

Ограничения Будапешта подтвердил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач и глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь.

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По словам министра, официальный Будапешт закроет свои границы для 24 украинских продуктов.

— Мы будем защищать интересы венгерских фермеров, — подчеркнул Надь.

Со своей стороны польское правительство сообщило, что Польша будет придерживаться продолжения запрета импорта украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии.

— Несмотря на отсутствие согласия со стороны Еврокомиссии, говорю я всем фермерам Польши, мы продолжим запрет на импорт украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин или фон дер Ляйен, Туска или Вебера. Мы это сделаем, потому что это в интересах польского фермера, — цитирует издание Niezalezna премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Аналогичного решения придерживается и Словакия. Так, словацкое правительство решило запретить импорт четырех товаров из Украины, включая пшеницу, на национальном уровне. Запрет будет действовать до конца года в отношении пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Решение всех трех правительств было принято после того, как Европейская комиссия отказалась продлевать запрет на импорт украинской агропродукции после 15 сентября.

Напомним, в период со 2 мая продолжался запрет на свободный оборот украинской агропродукции в пяти государствах-соседях Украины. Соглашение действовало до сегодняшнего дня, 15 сентября.

Ограничения на торговлю были введены из-за недовольства со стороны польских фермеров с рабочими агроотраслей из других стран, где часто проходили акции протеста. Фермеры обвиняли в скачках цен на зерновые большие объемы импорта украинского зерна, которое оседает на складах в этих государствах.

Со стороны таких стран, как Польша, Венгрия, Румыния и Словакия ранее уже звучали заявления, что они намерены продлить запрет импорта украинского зерна до конца 2023 года. Вместе с тем, Болгария, как еще одна страна-сосед Украины, придерживалась решения Еврокомиссии от 15 сентября, когда не стала продлевать действие ограничений на украинское зерно.

В своем вечернем обращении за 15 сентября президент Владимир Зеленский призвал страны, граничащих с Украиной, поддержать решение Еврокомиссии. В ином случае, эти правительства будет ждать цивилизованный ответ, вероятно, намекая на обращении в арбитраж Всемирной торговой организации, о чем ранее говорил премьер Украины Денис Шмыгаль.

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Источники: MNT.sk, Niezalezna, Reuters, Nagy Istvan, Zoltan Kovacs

Война в Украине, Зерно, Польша, Словакия, Венгрия
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