Какие есть препятствия на пути начала переговоров о вступлении в ЕС: объяснила Стефанишина
Начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз будет зависеть прежде всего от политических шагов государств-членов.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.
Она прокомментировала информацию о том, что якобы Еврокомиссия готовится рекомендовать начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС в октябре.
— Есть политический консенсус, чтобы открыть переговоры для Украины. Но до этого решения мы должны сделать еще очень много политических шагов, — обратила внимание Стефанишина.
Она отметила, что речь идет не только о выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии, но и об обсуждении с каждым государством-членом ЕС. Должен быть засчитан голос каждой страны для решения об открытии переговоров уже в декабре.
Стефанишина напомнила, что Украина на этой неделе приняла решения, которые закрывают вопрос о выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии. Однако есть вопросы, которые выходят за рамки украинских реформ.
— В частности, это то, что страны Западных Балкан, Молдова и Грузия пытаются успевать за Украиной, адвокатируют о политических решениях. Мы свою часть сделали, дальше выходим на общеевропейский уровень и начнем договариваться с отдельными государствами, — утверждает она.
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