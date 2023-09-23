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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Які є перешкоди на шляху початку переговорів про вступ до ЄС: пояснила Стефанішина

Україна-ЄС
Фото: Факти ICTV

Початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу залежатиме насамперед від політичних кроків держав-членів.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

Вона прокоментувала інформацію про те, що нібито Єврокомісія готується рекомендувати почати переговори з Україною про членство в ЄС у жовтні.

Зараз дивляться

– Є політичний консенсус, щоб відкрити переговори для України. Але до цього рішення ми маємо зробити ще дуже багато політичних кроків, – звернула увагу Стефанішина.

Вона зазначила, що йдеться не лише про виконання семи рекомендацій Єврокомісії, а й про обговорення з кожною державою-членом ЄС. Має бути зарахований голос кожної країни для рішення про відкриття переговорів уже в грудні.

Стефанішина нагадала, що Україна цього тижня ухвалила рішення, які закривають питання про виконання семи рекомендацій Єврокомісії. Проте є питання, які виходять за рамки українських реформ.

– Зокрема, це те, що країни Західних Балкан, Молдова і Грузія намагаються встигати за Україною, адвокатують про політичні рішення. Ми свою частину зробили, далі виходимо на загальноєвропейський рівень і почнемо домовлятись з окремими державами, – стверджує вона.

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Єврокомісія, Європейський Союз, Війна в Україні, Ольга Стефанішина, Україна-ЄС
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