Які є перешкоди на шляху початку переговорів про вступ до ЄС: пояснила Стефанішина

Початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу залежатиме насамперед від політичних кроків держав-членів.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

Вона прокоментувала інформацію про те, що нібито Єврокомісія готується рекомендувати почати переговори з Україною про членство в ЄС у жовтні.

Зараз дивляться

– Є політичний консенсус, щоб відкрити переговори для України. Але до цього рішення ми маємо зробити ще дуже багато політичних кроків, – звернула увагу Стефанішина.

Вона зазначила, що йдеться не лише про виконання семи рекомендацій Єврокомісії, а й про обговорення з кожною державою-членом ЄС. Має бути зарахований голос кожної країни для рішення про відкриття переговорів уже в грудні.

Стефанішина нагадала, що Україна цього тижня ухвалила рішення, які закривають питання про виконання семи рекомендацій Єврокомісії. Проте є питання, які виходять за рамки українських реформ.

– Зокрема, це те, що країни Західних Балкан, Молдова і Грузія намагаються встигати за Україною, адвокатують про політичні рішення. Ми свою частину зробили, далі виходимо на загальноєвропейський рівень і почнемо домовлятись з окремими державами, – стверджує вона.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.