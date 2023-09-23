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Валерий Савицкий, редактор ленты

Получение Киевом ATACMS может подтолкнуть Германию к передаче Taurus – СМИ

Крилата ракета Taurus
Фото: Getty Images

Потенциальная передача Украине американских баллистических ракет большой дальности ATACMS может склонить Германию к передаче Киеву крылатых ракет Taurus. Берлин тяготеет к принципу “двигаться вместе с Вашингтоном” в поставках новых типов вооружений.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Берлин сотрудничает с Вашингтоном в вопросах поставок Украине новых типов вооружений. Таким образом, решение Белого дома о передаче ATACMS может напрямую повлиять на решимость Германии касательно поставок Taurus.

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The Wall Street Journal отмечает, что Киев давно ищет ракеты, которые могли бы уничтожать российскую логистику, материально-технические склады и штабы далеко за линией фронта.

— Сейчас поставки крылатых ракет большой дальности особенно важны, ведь передача британских крылатых ракет Storm Shadow и французских SCALP для Украины начала сокращаться, — отмечается в публикации.

Тернистый путь ATACMS и Taurus для Украины

Напомним, с 18 по 21 февраля президент Владимир Зеленский посетил США, где провел встречу с президентом страны Джо Байденом.

По итогам визита, западные СМИ сообщили, что Байден пообещал Зеленскому передать Украине небольшую партию ракет ATACMS. Издание Financial Times сообщило о готовности Байдена передать ATACMS, оснащенных кассетными бомбами, а не одной боеголовкой.

В то же время, в Белом доме и Пентагоне не подтвердили эту информацию.

Тем временем в Минобороны Германии отметили, что Берлин не отказывал Киеву в передаче крылатых ракет большой дальности Taurus, но страна не готова сделать это прямо сейчас.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус не исключил, что решение по Taurus может быть принято через одну или две недели. В офисе канцлера ФРГ рассматривают вариант с ограничением дальности использования ракет.

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Получение Киевом ATACMS может подтолкнуть Германию к передаче Taurus – СМИ

ATACMS, Taurus, Німеччина, США
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