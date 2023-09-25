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Виктория Яснопольская, журналист раздела Здоровья

Сверхзвуковая скорость на всем участке полета: противокорабельная ракета Оникс, характеристики

ракета оникс
Фото: Depositphotos

Российские военные использовали сверхзвуковые противокорабельные ракеты Оникс 25 сентября и во время атаки Одесской области 21 сентября 2023 года. О запуске вражеских целей сообщили Воздушные силы ВСУ.

Что известно о ракете Оникс и в чем ее особенность, читайте в материале Фактов ICTV.

П-800 Оникс — сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия — была разработана в конце 1970-х годов.

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Комплекс с самого начала задумывался именно как универсальный, с возможностью размещения на подводных лодках, надводных кораблях и катерах, самолетах и береговых пусковых установках.

Ракета Оникс предназначена для борьбы:

  • с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия;
  • против наземных целей, при этом дальность поражения цели может быть увеличена в несколько раз.

Оникс выполняет полет на сверхзвуковых скоростях на всех участках полета. При этом комплекс позволяет задать траекторию в зависимости от цели:

  • низкая;
  • высокая-низкая для загоризонтной дальности стрельбы.

Комплекс работает по принципу “выстрелил-забыл” и является малозаметным для РЛС (выполнен с использованием СТЕЛС-технологий).

Экспортная версия ракеты Оникс носит название Яхонт.

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Технические характеристики ракеты:

  • длина (корабельный вариант) — 8 м;
  • длина (авиационный вариант) — 6,1 м;
  • стартовая масса – 3 тыс. кг;
  • масса с ТПС – 3 900 кг;
  • максимальная скорость — 750 м/с;
  • топливо — керосин Т-6;
  • дальность по высотной траектории — 450-500 км;
  • высота полета на маршевом участке — до 14 тыс. м;
  • дальность обнаружения цели – не менее 50 км.

Производитель: Россия

Есть на вооружении России, Сирии, Индонезии и Вьетнама.

Напомним, что 21 июля армия РФ атаковала ракетами Оникс Одесскую область.

Тогда оккупанты выпустили семь ракет по важному объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

Источник: по материалам СМИ

Война в Украине, Російська агресія
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