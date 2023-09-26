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В Германии беженцам вдвое уменьшат федеральную помощь – Reuters

прийом біженців
Фото: Depositphotos

Германия планирует вдвое сократить федеральную помощь, которую она выделяет федеральным землям для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев в 2024 году. Причина – сокращение бюджета на фоне стремительного роста инфляции после нескольких лет больших расходов.

В понедельник, 25 сентября, Берлин проинформировал федеральные земли, что выделит максимум €1,7 млрд на поддержку расходов беженцев в 2024 году, по сравнению с €3,75 млрд в этом году.

Федеральное правительство не обещало, что в последующие годы финансирование будет оставаться на уровне 2023 года.

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Представитель министерства финансов заявил, что встреча федерального правительства и правительств земель по этим вопросам не дала результатов перед запланированной консультацией с канцлером в ноябре.

Собеседник добавил, что по сути, федеральные земли несут ответственность за размещение беженцев и заботу о них.

Правительство также отменит свой вклад в расходы на уход и интеграцию украинских беженцев.

Украинцы искали убежища в разных европейских странах, в частности в Германии, после начала вторжения России в Украину. Их поддержка повлияла на города и муниципалитеты страны. 16 земель Германии требовали больше федеральных средств для покрытия расходов беженцев в 2024 году.

Напомним, до конца сентября муниципалитеты в Нидерландах обустроят сотни дополнительных мест для приема украинских беженцев.

Недавно в Эстонии продлили сроки временной защиты украинских беженцев до полутора лет. Новые правила вступили в силу с 10 сентября 2023 года.

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Источник: Reuters
Беженцы, Німеччина
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