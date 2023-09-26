У Німеччині біженцям вдвічі зменшать федеральну допомогу – Reuters
Німеччина планує вдвічі скоротити федеральну допомогу, яку вона надає федеральним землям для покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців у 2024 році. Причина – скорочення бюджету на тлі стрімкого зростання інфляції після кількох років великих витрат.
У понеділок, 25 вересня, Берлін поінформував федеральні землі, що виділить максимум €1,7 млрд на підтримку витрат біженців у 2024 році, порівняно з €3,75 млрд цього року.
Федеральний уряд не обіцяв, що в наступні роки фінансування буде залишатися на рівні 2023 року.
Представник міністерства фінансів заявив, що зустріч федерального уряду й урядів земель із цих питань не дала результатів перед запланованою консультацією з канцлером у листопаді.
Співрозмовник додав, що по-суті, федеральні землі несуть відповідальність за розміщення біженців та піклування про них.
Уряд також скасує свій внесок у витрати на догляд та інтеграцію українських біженців.
Українці шукали притулку в різних європейських країнах, зокрема в Німеччині, після початку вторгнення Росії в Україну. Їхня підтримка вплинула на міста і муніципалітети країни. 16 земель Німеччини вимагали більше федеральних коштів для покриття витрат біженців у 2024 році.
Нагадаємо, до кінця вересня муніципалітети у Нідерландах облаштують сотні додаткових місць для прийому українських біженців.
Нещодавно в Естонії продовжили терміни тимчасового захисту українських біженців до півтора року. Нові правила набули чинності з 10 вересня 2023 року.
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