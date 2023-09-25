Удар дрона по аеродрому Халіно під Курськом: могло загинути командування авіаполку

На військовому аеродромі Халіно у Курській області РФ напередодні, 24 вересня, вибухнув український безпілотник, внаслідок чого є загиблі та поранені серед командування авіаційного полку окупантів, повідомляє Ліга з посиланням на джерело у ГУР Міноборони України.

Тут базується 14 гвардійський винищувальний авіаційний полк, на озброєнні якого стоять літаки Су-30СМ. Цих дороговартісних російських винищувачів четвертого покоління чимало збили над Україною на початку повномасштабного вторгнення.

За даними співрозмовника у розвідці, серед вбитих та поранених: командир цього авіаполку, один із його заступників, група офіцерів-авіаторів, контррозвідник із ФСБ та працівники аеродрому.

Зараз дивляться

Він зауважив, що дрон приземлився на злітно-посадковій смузі після того, як його було перехоплено засобами радіоелектронної боротьби поряд з аеродромом, і коли керівництво авіаполку та офіцери ФСБ підійшли оглянути БпЛА, “відбулася детонація боєприпасу”.

Вчора ввечері Міноборони РФ підтвердило атаку безпілотника, який нібито було збито над Курською областю, проте приховали інформацію про загиблих.

Цього ж дня в Курську було влучання в будівлю ФСБ та приліт по нафтопереробному заводу.

Крім того, в ГУР офіційно повідомили про вдалу роботу невідомих диверсантів на військових об’єктах у Московській та Калузькій областях РФ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.