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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Удар дрона по аеродрому Халіно під Курськом: могло загинути командування авіаполку

дрон зсу
Фото: Генштаб ЗСУ

На військовому аеродромі Халіно у Курській області РФ напередодні, 24 вересня, вибухнув український безпілотник, внаслідок чого є загиблі та поранені серед командування авіаційного полку окупантів, повідомляє Ліга з посиланням на джерело у ГУР Міноборони України.

Тут базується 14 гвардійський винищувальний авіаційний полк, на озброєнні якого стоять літаки Су-30СМ. Цих дороговартісних російських винищувачів четвертого покоління чимало збили над Україною на початку повномасштабного вторгнення.

За даними співрозмовника у розвідці, серед вбитих та поранених: командир цього авіаполку, один із його заступників, група офіцерів-авіаторів, контррозвідник із ФСБ та працівники аеродрому.

Зараз дивляться

Він зауважив, що дрон приземлився на злітно-посадковій смузі після того, як його було перехоплено засобами радіоелектронної боротьби поряд з аеродромом, і коли керівництво авіаполку та офіцери ФСБ підійшли оглянути БпЛА, “відбулася детонація боєприпасу”.

Аеродром Халіно на карті

Фото: Google maps

Вчора ввечері Міноборони РФ підтвердило атаку безпілотника, який нібито було збито над Курською областю, проте приховали інформацію про загиблих.

Цього ж дня в Курську було влучання в будівлю ФСБ та приліт по нафтопереробному заводу.

Крім того, в ГУР офіційно повідомили про вдалу роботу невідомих диверсантів на військових об’єктах у Московській та Калузькій областях РФ.

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Джерело: ЛІГА.net
аеродром, атака дронами, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Курськ, Розвідка, Російська агресія, Росія
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