Парламент Болгарии одобрил передачу Украине непригодных ракет С-300

Парламент Болгарии 27 сентября в закрытом режиме проголосовал за предоставление Украине непригодных для использования ракет к ЗРК С-300, которые она сможет самостоятельно отремонтировать, сообщает Sofia Globe.

По данным издания, дебаты продолжались более трех часов, начавшись на открытом заседании, а затем перейдя в закрытый режим, чтобы заслушать болгарских военачальников.

Количество ракет, которые будут предоставлены Украине, является минимальным, и никоим образом не будет угрожать боеспособности болгарской армии.

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Вместо них Болгария планирует приобрести новые зенитно-ракетные системы.

Накануне в парламент Болгарии внесли проект решения о передаче Украине непригодных ЗРК С-300, преимущественно для использования в качестве запасных частей.

Военные признали эти ракетные комплексы непригодными для эксплуатации, а их ремонт в Болгарии невозможен.

Источник: Sofia Globe

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