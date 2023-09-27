Парламент Болгарии одобрил передачу Украине непригодных ракет С-300
Парламент Болгарии 27 сентября в закрытом режиме проголосовал за предоставление Украине непригодных для использования ракет к ЗРК С-300, которые она сможет самостоятельно отремонтировать, сообщает Sofia Globe.
По данным издания, дебаты продолжались более трех часов, начавшись на открытом заседании, а затем перейдя в закрытый режим, чтобы заслушать болгарских военачальников.
Количество ракет, которые будут предоставлены Украине, является минимальным, и никоим образом не будет угрожать боеспособности болгарской армии.
Вместо них Болгария планирует приобрести новые зенитно-ракетные системы.
Накануне в парламент Болгарии внесли проект решения о передаче Украине непригодных ЗРК С-300, преимущественно для использования в качестве запасных частей.
Военные признали эти ракетные комплексы непригодными для эксплуатации, а их ремонт в Болгарии невозможен.
Источник: Sofia Globe
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко