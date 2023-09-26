Болгария хочет отдать Украине на запчасти непригодные для использования ЗРК С-300

Депутаты от трех партий 26 сентября внесли в парламент Болгарии проект решения о передаче Украине непригодных ЗРК С-300, преимущественно для использования в качестве запасных частей.

Военные признали эти ракетные комплексы непригодными для эксплуатации, а их ремонт в Болгарии невозможен. В то же время Украина может разобрать их на запчасти.

Этим проектом также предусмотрена передача избыточных патронов калибра 5,56 мм со складов Министерства внутренних дел.

Сейчас смотрят

Болгарские депутаты считают, что комплекс С-300 улучшит защиту украинских городов от российских воздушных атак, а патроны подойдут к стрелковому оружию, предоставленному НАТО.

Перед голосованием в парламенте этот проект должен рассмотреть комитет по вопросам обороны. В случае одобрения Минобороны Болгарии будет решать, сколько таких ЗРК и патронов передать Украине.

Правительство Болгарии в августе одобрило предоставление нового пакета гуманитарной помощи Украине на более $162 тыс.

Источник: The Sofia Globe

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.