Болгария хочет отдать Украине на запчасти непригодные для использования ЗРК С-300
Депутаты от трех партий 26 сентября внесли в парламент Болгарии проект решения о передаче Украине непригодных ЗРК С-300, преимущественно для использования в качестве запасных частей.
Военные признали эти ракетные комплексы непригодными для эксплуатации, а их ремонт в Болгарии невозможен. В то же время Украина может разобрать их на запчасти.
Этим проектом также предусмотрена передача избыточных патронов калибра 5,56 мм со складов Министерства внутренних дел.
Болгарские депутаты считают, что комплекс С-300 улучшит защиту украинских городов от российских воздушных атак, а патроны подойдут к стрелковому оружию, предоставленному НАТО.
Перед голосованием в парламенте этот проект должен рассмотреть комитет по вопросам обороны. В случае одобрения Минобороны Болгарии будет решать, сколько таких ЗРК и патронов передать Украине.
Правительство Болгарии в августе одобрило предоставление нового пакета гуманитарной помощи Украине на более $162 тыс.
Источник: The Sofia Globe
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