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Валентина Летяк, редактор ленты

Болгария хочет отдать Украине на запчасти непригодные для использования ЗРК С-300

ЗРК С-300
Фото: Getty Images

Депутаты от трех партий 26 сентября внесли в парламент Болгарии проект решения о передаче Украине непригодных ЗРК С-300, преимущественно для использования в качестве запасных частей.

Военные признали эти ракетные комплексы непригодными для эксплуатации, а их ремонт в Болгарии невозможен. В то же время Украина может разобрать их на запчасти.

Этим проектом также предусмотрена передача избыточных патронов калибра 5,56 мм со складов Министерства внутренних дел.

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Болгарские депутаты считают, что комплекс С-300 улучшит защиту украинских городов от российских воздушных атак, а патроны подойдут к стрелковому оружию, предоставленному НАТО.

Перед голосованием в парламенте этот проект должен рассмотреть комитет по вопросам обороны. В случае одобрения Минобороны Болгарии будет решать, сколько таких ЗРК и патронов передать Украине.

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Источник: The Sofia Globe

Болгария, Война в Украине, Зброя для України, Російська агресія, Україна-Болгарія
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