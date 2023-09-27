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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Парламент Болгарії погодив постачання Україні непридатних ракет С-300

ЗРК С-300
Фото: Getty Images

Парламент Болгарії 27 вересня в закритому режимі проголосував за надання Україна непридатних для використання ракет до ЗРК С-300, які вона зможе самостійно відремонтувати, повідомляє Sofia Globe.

За даними видання, дебати тривали понад три години, розпочавшись на відкритому засіданні, а потім перейшовши у закритий режим, щоб заслухати болгарських воєначальників.

Кількість ракет, які будуть надані Україні, є мінімальною, тому жодним чином не загрожуватиме боєздатності болгарської армії.

Зараз дивляться

Натомість Болгарія планує придбати нові зенітно-ракетні системи.

Напередодні до парламенту Болгарії внесли проєкт рішення про передання Україні непридатних ЗРК С-300, переважно для використання як запасних частин.

Військові визнали ці ракетні комплекси непридатними для експлуатації, а їхній ремонт у Болгарії неможливий.

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прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков

Джерело: Sofia Globe

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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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