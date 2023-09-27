Парламент Болгарії погодив постачання Україні непридатних ракет С-300

Парламент Болгарії 27 вересня в закритому режимі проголосував за надання Україна непридатних для використання ракет до ЗРК С-300, які вона зможе самостійно відремонтувати, повідомляє Sofia Globe.

За даними видання, дебати тривали понад три години, розпочавшись на відкритому засіданні, а потім перейшовши у закритий режим, щоб заслухати болгарських воєначальників.

Кількість ракет, які будуть надані Україні, є мінімальною, тому жодним чином не загрожуватиме боєздатності болгарської армії.

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Натомість Болгарія планує придбати нові зенітно-ракетні системи.

Напередодні до парламенту Болгарії внесли проєкт рішення про передання Україні непридатних ЗРК С-300, переважно для використання як запасних частин.

Військові визнали ці ракетні комплекси непридатними для експлуатації, а їхній ремонт у Болгарії неможливий.

Джерело: Sofia Globe

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