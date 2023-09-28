Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года — указ

Президент непризнанной республики Нагорный Карабах (Арцах) Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске всех госучреждений.

Республика прекращает существование с 1 января 2024 года. Указ вступает в силу сразу после публикации.

– Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование, – говорится в указе.

Людям, проживавшим на этих территориях, в том числе и тем, кто находится за пределами республики, после вступления в силу указа рекомендовано ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, чтобы затем самостоятельно решить, оставаться ли в регионе.

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Такое решение власти республики приняли в связи со сложной военно-политической ситуацией, которая сложилась, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Нагорного Карабаха, учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской Республики о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах.

Что этому предшествовало

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о проведении в Карабахе “антитеррористических мероприятий локального характера” против армянских формирований. В СМИ сообщалось о массированных обстрелах. Тем временем в Ереване заявили, что армянских военнослужащих в Карабахе нет.

Позже в тот же день Баку назвал условия прекращения антитеррористических мероприятий: капитуляция и разоружение вооруженных формирований региона и самороспуск местного режима.

После чего Степанакерт обратился к Баку с предложением прекращения огня и начала переговоров.

20 сентября стороны достигли соглашения. В администрации Ильхама Алиева заявили, что Азербайджану дали гарантии, что армянские формирования в Карабахском регионе будут разоружены.

Представители Нагорного Карабаха и Азербайджана уже провели две встречи по вопросу о реинтеграции.

Как сообщают в Министерстве внутренних дел Армении, по состоянию на 08:00 часов, 28 сентября, из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехали 65 036 вынужденных переселенцев.

Всех лиц, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем.

Источник : Радио Свобода

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