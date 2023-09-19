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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Азербайджан оголосив про “антитерористичні заходи” у Нагірному Карабаху, лунають вибухи

Військовий Азербайджану
Фото: Getty Images

Міністерство оборони Азербайджану оголосило про “початок антитерористичних заходів” у Нагірному Карабаху.

Про це йдеться у заяві азербайджанського відомства на офіційному сайті.

— З метою гарантування безпеки мирного населення, що повернулося на звільнені від окупації території, цивільних службовців, залучених до будівельно-відновлювальних робіт, та наших військовослужбовців, а також відновлення конституційного ладу Азербайджанської Республіки, у регіоні розпочато боротьбу з незаконними ЗС Вірменії, – йдеться у заяві.

У Баку заявили, що вірменські війська регулярно обстрілюють позиції армії Азербайджану у Карабаху, мінують територію, збільшують кількість окопів та бліндажів. У заяві йдеться, що це стало причиною ще більшого посилення напруженості.

Зараз дивляться

Азербайджан звинуватив Вірменію у збільшенні кількості особового складу у регіоні, бронетехніки, артилерійських установок та приведення частин до високого рівня бойової готовності.

Крім того, вірмен звинуватили у підриві на міні цивільного автомобіля на автошляху Ахмедбейлі-Фізулі-Шуша 19 вересня. За їхніми даними, міна була заздалегідь встановлена “в терористичних цілях розвідувально-диверсійними групами ЗС Вірменії в Карабаському економічному районі Азербайджану”, в результаті чого загинули цивільні особи.

Того ж дня, як пише відомство, внаслідок підриву на міні загинули і були поранені військовослужбовці Азербайджану.

У Міністерстві оборони Вірменії заявили, що їхніх Збройних сил немає у Карабаху. Там заявили, що інформація про перебування підрозділів ЗС Вірменії, військової техніки та особового складу у регіоні не відповідає дійсності.

— Міністерство оборони Республіки Вірменія неодноразово заявляло, і заявляє ще раз, що у РВ немає армії в Нагірному Карабасі, – йдеться у заяві.

Згодом після повідомлення Баку видання The Insider написало, що азербайджанські війська почали обстрілювати місто Степанакерт у нагірному Карабаху та інші населені пункти регіону.

За повідомленнями низки Telegram-каналів, у регіоні відключено стільниковий зв’язок, населення спускається в укриття.

Повідомляють про руйнування посту вірменських військових на дорозі Каркіджахан-Халфалі в Карабахському районі.

Азербайджан, Вірменія
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