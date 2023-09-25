”Хороших русских” не будут спрашивать: какие уроки Украина вынесет из реинтеграции Карабаха для Крыма и Донбасса

Деоккупация Нагорного Карабаха и его реинтеграция в состав Азербайджана должна стать для Украины примером эффективного возвращения в ее состав нынче оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

По мнению эксперта, готовясь к интеграции Карабаха в состав Азербайджана, в Баку учли неудачный опыт поведения россиян на оккупированных территориях Украины.

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— Азербайджанцы сейчас стараются не спешить и не допустить эксцессов. Они пытаются успокоить население, дать возможность уехать тем, кто хочет уехать, и дать шанс вернуться тем, кто хочет вернуться. Это нужно для того, чтобы не быть максимально похожими на россиян в Херсонской области, — отметил эксперт.

Сергей Данилов убежден, что на сегодняшнем примере Нагорного Карабаха Украина должна усвоить несколько уроков реинтеграции самопровозглашенных подконтрольных России анклавов и применить этот опыт для возвращения Крыма и Донецкой и Луганской областей после их деоккупации.

Первый урок, по мнению аналитика, заключается в том, что Азербайджан категорически запрещает Нагорному Карабаху иметь какую-либо субъектность. И не исключает, что на такое решение Баку натолкнул опыт существования ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей, — Ред.).

— Азербайджанцы поняли, что если Украина освободит эти районы (ОРДЛО, — Ред.), там не будет никакой военной администрации с особым статусом самоуправления. Российские пропагандисты очень переживают, что в результате этой однодневной войны Карабах не получит никакой автономии. Они цепляются за что угодно, пытаются протащить в регион территориальную или хотя бы культурную автономию. Но Баку очень жестко настаивает, что этого не будет, — убежден заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

Второй урок, по мнению аналитика, который Украина должна вынести из нынешней деоккупации Нагорного Карабаха, это принудительная депортация из региона всех армян, которые отказываются стать гражданами Азербайджана. Эксперт отметил, что если люди не желают быть гражданами страны, которой возвращается ее правомерная территория, то они не имеют права там оставаться.

Сергей Данилов отметил, что сегодня Азербайджан подвергается жесткой критике и обвинениям в геноциде за намерения депортировать из Нагорного Карабаха всех армян, которые не соглашаются обрести паспорт Азербайджана, даже тех, которые родились в Степанакерте, Ханкенде или в других населенных пунктах региона.

— Я предполагаю, что аналогичная дискуссия будет и по Крыму. Я уже сейчас предвижу шквал критики в адрес Украины, когда мы скажем, что все, кто приехал в Крым после 2014 года, должны уехать с полуострова. Но это должно быть нашим однозначным требованием. Напомню, что после аннексии, в Крым были переселены от 500 тысяч до 1 миллиона россиян, — отметил эксперт.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований убежден, что во время деоккупации Крыма, к Украине будут выдвигать аналогичные претензии те же самые люди, которые сейчас критикуют Азербайджан. По словам аналитика, “вот эта картинка выезда (армян из Нагорного Карабаха, — Ред.) будет очень хорошо ложиться на пропагандистские месседжи о геноциде, гонениях и все остальное”.

И третьим уроком для Украины в аспекте нынешней реинтеграции Карабаха, аналитик назвал последовательный и настойчивый отказ Азербайджана во внешнем присутствии на освобожденных территориях.

— Никакого ОБСЕ, ООН и прочих “миротворцев”. Во время одного эфира российскому изданию Настоящее время, я сказал ведущему: “Извините, когда мы зайдем в Крым, мы не будем у вас спрашивать, как нам его обустраивать”. И это вызвало у него очень неприятные эмоции. Простая истина – как обустраивать, каким будет территориальное устройство, какой будет форма управления и самоуправления в Крыму, мы будем решать без участия “хороших русских”, “плохих русских” или любых русских. Это очень хороший урок, который нам нужно извлечь из ситуации Нагорного Карабаха, — подытожил Сергей Данилов.

Напомним, 19 сентября Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции в регионе Нагорного Карабаха. Это повлекло активизацию боевых действий с вооруженными формированиями Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался вступать в войну с Азербайджаном из-за обострения в регионе.

20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия его государства в течение суток выполнила все поставленные задачи антитеррористической операции и объявил о восстановлении суверенитета Азербайджана над регионом.

Представители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики согласились на капитуляцию, разоружение военных формирований и роспуск местных властей.

На фоне ухудшения отношений между Арменией и Кремлем, российские миротворцы не препятствовали военной операции Азербайджана. Похоже Москва, которая длительное время создавала образ посредника в межэтническом конфликте, поддержала Баку.

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