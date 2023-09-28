Нагірний Карабах припиняє своє існування з 1 січня 2024 року – указ
Президент невизнаної республіки Нагірни-Карабах (Арцах) Самвел Шахраманян підписав указ про розпуск усіх держустанов.
Республіка припиняє існування з 1 січня 2024 року. Указ набуває чинності одразу після публікації.
– Розпустити всі державні установи та організації, що перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року, і Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування, – йдеться в указі.
Людям, які проживали на цих територіях, зокрема й тим, хто перебуває за межами республіки, після набуття чинності указу рекомендовано ознайомитися з умовами реінтеграції, представленими Азербайджаном, щоб потім самостійно вирішити, чи залишатися в регіоні.
Таке рішення влада республіки ухвалила у зв’язку зі складною воєнно-політичною ситуацією, що склалася, з огляду на пріоритет забезпечення фізичної безпеки та життєвих інтересів народу Нагірного Карабаху, а також на домовленість, досягнуту за посередництва командування російського миротворчого контингенту з представниками Азербайджанської Республіки про те, що забезпечується вільний, добровільний та безперешкодний проїзд жителям Нагірного Карабаху, включно з військовослужбовцями, що склали зброю, зі своїм майном на їхніх транспортних засобах.
Що цьому передувало
19 вересня Міноборони Азербайджану оголосило про проведення в Карабасі “антитерористичних заходів локального характеру” проти вірменських формувань. У ЗМІ повідомляли про масовані обстріли. Тим часом у Єревані заявили, що вірменських військовослужбовців у Карабасі немає.
Пізніше того самого дня Баку назвав умови припинення антитерористичних заходів: капітуляція і роззброєння збройних формувань регіону і саморозпуск місцевого режиму.
Після чого Степанакерт звернувся до Баку з пропозицією припинення вогню та початку переговорів.
20 вересня сторони досягли угоди. В адміністрації Ільхама Алієва заявили, що Азербайджану дали гарантії, що вірменські формування в Карабаському регіоні будуть роззброєні.
Представники Нагірного Карабаху та Азербайджану вже провели дві зустрічі з питання про реінтеграцію.
Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ Вірменії, станом на 08:00 годину, 28 вересня, з Нагірного Карабаху до Республіки Вірменія в’їхало 65 036 вимушених переселенців.
Усіх осіб, які не мають заздалегідь визначеного місця проживання, уряд забезпечує житлом.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко