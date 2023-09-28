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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Нагірний Карабах припиняє своє існування з 1 січня 2024 року – указ

Нагірний Карабах припиняє своє існування з 1 січня 2024 року – указ
Фото: Getty Images

Президент невизнаної республіки Нагірни-Карабах (Арцах) Самвел Шахраманян підписав указ про розпуск усіх держустанов. 

Республіка припиняє існування з 1 січня 2024 року. Указ набуває чинності одразу після публікації.

– Розпустити всі державні установи та організації, що перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року, і Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування, – йдеться в указі.

Людям, які проживали на цих територіях, зокрема й тим, хто перебуває за межами республіки, після набуття чинності указу рекомендовано ознайомитися з умовами реінтеграції, представленими Азербайджаном, щоб потім самостійно вирішити, чи залишатися в регіоні.

Зараз дивляться

Таке рішення влада республіки ухвалила у зв’язку зі складною воєнно-політичною ситуацією, що склалася, з огляду на пріоритет забезпечення фізичної безпеки та життєвих інтересів народу Нагірного Карабаху, а також на домовленість, досягнуту за посередництва командування російського миротворчого контингенту з представниками Азербайджанської Республіки про те, що забезпечується вільний, добровільний та безперешкодний проїзд жителям Нагірного Карабаху, включно з військовослужбовцями, що склали зброю, зі своїм майном на їхніх транспортних засобах.

Що цьому передувало 

19 вересня Міноборони Азербайджану оголосило про проведення в Карабасі “антитерористичних заходів локального характеру” проти вірменських формувань. У ЗМІ повідомляли про масовані обстріли. Тим часом у Єревані заявили, що вірменських військовослужбовців у Карабасі немає.

Пізніше того самого дня Баку назвав умови припинення антитерористичних заходів: капітуляція і роззброєння збройних формувань регіону і саморозпуск місцевого режиму.

Після чого Степанакерт звернувся до Баку з пропозицією припинення вогню та початку переговорів. 

20 вересня сторони досягли угоди. В адміністрації Ільхама Алієва заявили, що Азербайджану дали гарантії, що вірменські формування в Карабаському регіоні будуть роззброєні.

Представники Нагірного Карабаху та Азербайджану вже провели дві зустрічі з питання про реінтеграцію.

Як повідомляють у  Міністерстві внутрішніх справ Вірменії, станом на 08:00 годину, 28 вересня, з Нагірного Карабаху до Республіки Вірменія в’їхало 65 036 вимушених переселенців.

Усіх осіб, які не мають заздалегідь визначеного місця проживання, уряд забезпечує житлом.

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Джерело: Радіо Свобода
Азербайджан, Вірменія, Карабах, Нагірний Карабах
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Ольга Чайко
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