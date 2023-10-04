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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Румунія дозволить імпорт зерна з України лише за ліцензіями

зерно
Фото: Unsplash

Румунія готова дозволити імпорт агропродукції з України лише за наявності ліцензій, повідомив у Facebook міністр сільського господарства Флорін Барбу.

– Імпорт зернових з України та Республіки Молдова буде дозволений тільки румунським фермерам і переробникам та можливий лише на ліцензійній основі, – написав він.

За його словами, проєкт відповідного регуляторного акта вже готовий і буде затверджений урядом Румунії.

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Згідно з проєктом документа, розміщеним на сайті румунського Мінсільгоспу, імпорт агропродукції – пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку – з України та Молдови дозволено виключно місцевим операторам.

Для цього вони мають звернутися до Міністерства сільського господарства та розвитку за видачею дозволу на імпорт.

На підставі дозволу румунський оператор укладає контракт на імпорт з українським або молдавським оператором, який має ліцензію на необхідну кількість продукту. Всі операції відбуваються під контролем митних органів.

Обмеження на імпорт українського зерна, які діяли до 15 вересня, Євросоюз вирішив не продовжувати. Однак Польща, Словаччина та Угорщина оголосили, що в односторонньому порядку продовжать ембарго.

У відповідь Україна подала позов до СОТ проти країн і 19 вересня схвалила нову процедуру експорту певних видів продукції до окремих держав – членів ЄС. У ній передбачено, що чотири культури (кукурудза, ріпак, соняшник, пшениця) мають отримати ліцензію Мінекономіки за погодженням з Мінагрополітики.

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зерно, пшениця

Імпорт, Війна в Україні, Експорт, Зерно, Російська агресія, Румунія
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