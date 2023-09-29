Цены на пшеницу рекордно снижаются, несмотря на выход РФ из зернового соглашения – Bloomberg

Цены на пшеницу на мировом рынке снижаются максимальными за 14 лет темпами, несмотря на полномасштабную войну в Украине и зерновую блокаду, которую РФ устроила в Черном море.

Такие данные приводит американское агентство Bloomberg.

Как отмечает издание, пшеница столкнулась с худшими квартальными потерями в цене за последние 14 лет.

Сейчас смотрят

Это связано с тем, что высокие урожаи в некоторых частях Северного полушария компенсировали продолжающуюся напряженность в Черном море после выхода РФ из зернового соглашения. Благодаря урожаям предложение на зерновом рынке выросло, а цены, соответственно, начали падать.

Так, фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже потеряли около 11% за последние три месяца и снижаются четвертый квартал подряд. В последний раз подобное наблюдалось в 2008 – 2009 годах.

Большие объемы поставок умерили рост цен, несмотря на то, что Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, которая позволяла Украине экспортировать свое зерно специально созданным морским коридором.

– События, связанные с началом военного конфликта в Украине, показали, что в наши дни мир в целом способен доставлять зерно людям, которые в нем нуждаются. Это может быть новый, низкий уровень цен на пшеницу, – отметил Майкл Уайтхед, руководитель отдела анализа агробизнеса в ANZ Group Holdings Ltd.

Согласно данным Bloomberg, фьючерсы на пшеницу (с поставками в декабре) выросли 29 сентября на 0,4% – до $5,81 за бушель на Лондонской бирже. В этом месяце фьючерсы подешевели более чем на 3%.

Как известно, Черноморская зерновая инициатива действовала с 22 июля 2022 года по середину июля 2023-го. Украина подписала соглашение с Турцией и ООН, в рамках которого могла экспортировать агропродукцию через Черное море. Аналогичное отдельное соглашение подписала РФ.

Москва постоянно блокировала работу зернового коридора, а после 17 июля 2023 года вышла из инициативы.

После этого Украина начала использовать другие экспортные маршруты, например через реку Дунай.

Кроме того, были открыты новые временные морские маршруты для гражданских судов. Сначала по этому коридору выходили корабли, заблокированные в украинских портах из-за полномасштабной войны. Однако в последнее время суда начали следовать временным коридором в порты Украины для загрузки зерном.

Источник : Bloomberg

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.