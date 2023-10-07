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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Израиль укрепит границы, чтобы другие страны “не присоединились к войне” – Нетаньяху

ЦАХАЛ
Фото: Depositphotos

Израиль укрепит свои границы, чтобы не дать другим странам “совершить ошибку и присоединиться к войне”.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время заседания Кабинета министров.

Он сказал, что государство Израиль с утра 7 октября находится в состоянии войны.

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Нетаньяху назвал три ключевые цели его страны на этом этапе:

  • Очистить от вражеских сил, которые проникли на территорию, восстановить безопасность и спокойствие в общинах, подвергшихся нападениям.
  • Стянуть с врага огромную цену, в том числе и в секторе Газа.
  • Укрепить другие фронты, чтобы никто не мог по ошибке присоединиться к этой войне.

Он завершил свою речь призывом к своим гражданам объединиться для “достижения нашей наивысшей цели — победы в войне”.

Утром 7 октября ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля, со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар.

После атаки ХАМАСа Министерство обороны Израиля объявило о массовом призыве резервистов. Также Армия обороны Израиля подтвердила, что ХАМАС контролирует семь израильских общин вблизи Газы.

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Источник: Sky News
Израиль, Биньямин Нетаньяху
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