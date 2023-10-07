Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Израиль укрепит границы, чтобы другие страны “не присоединились к войне” – Нетаньяху
Израиль укрепит свои границы, чтобы не дать другим странам “совершить ошибку и присоединиться к войне”.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время заседания Кабинета министров.
Он сказал, что государство Израиль с утра 7 октября находится в состоянии войны.
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Нетаньяху назвал три ключевые цели его страны на этом этапе:
- Очистить от вражеских сил, которые проникли на территорию, восстановить безопасность и спокойствие в общинах, подвергшихся нападениям.
- Стянуть с врага огромную цену, в том числе и в секторе Газа.
- Укрепить другие фронты, чтобы никто не мог по ошибке присоединиться к этой войне.
Он завершил свою речь призывом к своим гражданам объединиться для “достижения нашей наивысшей цели — победы в войне”.
Утром 7 октября ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля, со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар.
После атаки ХАМАСа Министерство обороны Израиля объявило о массовом призыве резервистов. Также Армия обороны Израиля подтвердила, что ХАМАС контролирует семь израильских общин вблизи Газы.
Источник: Sky News
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