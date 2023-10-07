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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ізраїль зміцнить кордони, щоб інші країни “не приєдналися до війни” – Нетаньягу

ЦАХАЛ
Фото: Depositphotos

Ізраїль зміцнить свої кордони, щоб не дати іншим країнам “здійснити помилку та приєднатися до війни”.

Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час засідання Кабінету міністрів.

Він сказав, що держава Ізраїль від ранку 7 жовтня перебуває у стані війни.

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Нетаньягу назвав три ключові мети його країни на цьому етапі:

  • Очистити від ворожих сил, що проникли на територію, відновити безпеку та спокій у громадах, які зазнали нападів.
  • Стягнути з ворога величезну ціну, зокрема й у секторі Гази.
  • Зміцнити інші фронти, щоб ніхто не міг помилково приєднатися до цієї війни.

Він завершив свою промову закликом до своїх громадян об’єднатися для “досягнення нашої найвищої мети – перемоги у війні”.

Зранку 7 жовтня ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю, з боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару.

Після атаки ХАМАСу Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про масовий призов резервістів. Також Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ХАМАС контролює сім ізраїльських громад поблизу Гази.

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Ізраїль зміцнить кордони, щоб інші країни “не приєдналися до війни” – Нетаньягу

Джерело: Sky News
Ізраїль, Біньямін Нетаньягу
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