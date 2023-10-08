Израиль официально в состоянии войны — что это значит

Впервые с 1973 года, когда на Израиль напала коалиция арабских государств — Сирия, Египет, Ирак и Иордания — военно-политический кабинет страны накануне вечером поддержал введение пункта 40 Алеф, что означает официальное объявление войны после того, как террористы ХАМАС нанесли удар, убив сотни людей.

По информации офиса премьер-министра, теперь страна может осуществлять “значительную военную деятельность”, а Силы обороны Израиля имеют полную свободу действий, в частности по планированию операций без консультаций с политиками.

То есть решение военно-политического кабинета фактически придает юридическую силу предыдущему заявлению Беньямина Нетаньяху о том, что страна находится в состоянии войны.

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7 октября ХАМАС заявил о начале масштабной операции против Израиля, со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар.

По последним данным, количество погибших в результате нападения ХАМАС на израильские общины вблизи сектора Газа, превысило 600 человек. Среди погибших и две украинки.

В больницах находятся 2 048 раненых.

Источник: The Times of Israel

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