Ізраїль офіційно в стані війни – що це означає

Вперше з 1973 року, коли на Ізраїль напала коаліція арабських держав – Сирія, Єгипет, Ірак та Йорданія – військово-політичний кабінет країни напередодні ввечері підтримав введення пункту 40 Алеф, що означає офіційне оголошення війни після того, як терористи ХАМАС завдали удару, вбивши сотні людей.

За інформацією офісу прем’єр-міністра, тепер країна може здійснювати “значну військову діяльність”, а Сили оборони Ізраїлю мають повну свободу дій, зокрема щодо планування операцій без консультацій з політиками.

Тобто рішення військово-політичного кабінету фактично надає юридичної сили попередній заяві Беньяміна Нетаньягу про те, що країна перебуває у стані війни.

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Вранці 7 жовтня ХАМАС заявив про початок масштабної операції проти Ізраїлю, з боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок нападу ХАМАС на ізраїльські громади поблизу сектора Гази, перевищила 600 осіб. Серед загиблих і дві українки.

У лікарнях перебувають 2 048 поранених.

Джерело: The Times of Israel

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