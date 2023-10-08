Ізраїль офіційно в стані війни – що це означає
Вперше з 1973 року, коли на Ізраїль напала коаліція арабських держав – Сирія, Єгипет, Ірак та Йорданія – військово-політичний кабінет країни напередодні ввечері підтримав введення пункту 40 Алеф, що означає офіційне оголошення війни після того, як терористи ХАМАС завдали удару, вбивши сотні людей.
За інформацією офісу прем’єр-міністра, тепер країна може здійснювати “значну військову діяльність”, а Сили оборони Ізраїлю мають повну свободу дій, зокрема щодо планування операцій без консультацій з політиками.
Тобто рішення військово-політичного кабінету фактично надає юридичної сили попередній заяві Беньяміна Нетаньягу про те, що країна перебуває у стані війни.
Вранці 7 жовтня ХАМАС заявив про початок масштабної операції проти Ізраїлю, з боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару.
За останніми даними, кількість загиблих внаслідок нападу ХАМАС на ізраїльські громади поблизу сектора Гази, перевищила 600 осіб. Серед загиблих і дві українки.
У лікарнях перебувають 2 048 поранених.
Джерело: The Times of Israel
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