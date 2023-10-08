Терористи з Хезболли атакували Ізраїль, ЦАХАЛ у відповідь вдарив по Лівану
Ліванське терористичне угрупування Хезболла заявило, що обстріляло Ізраїль ракетами і мінометами “на знак солідарності” з палестинцями. Армія Ізраїлю завдала ударів у відповідь.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Хезболла стверджує, що випустила десятки ракет і снарядів по трьох ізраїльських позиціях у спірному районі Маунт-Дов на знак солідарності з атакою ХАМАС на Ізраїль. У заяві сказано, що ізраїльські позиції були безпосередньо уражені.
Армія оборони Ізраїлю не повідомила про втрати і заявила, що відповіла артилерійськими ударами і атакою безпілотника. Про жертви з боку Лівану наразі не повідомляється.
У Ізраїлі також опублікували кадри авіаударів по намету Хезболли, встановленому на ізраїльській території, та іншій інфраструктурі на ліванському кордоні у відповідь на мінометний обстріл.
IDF publishes footage of it striking the Hezbollah tent and other infrastructure on the Lebanon border in response to the mortar fire pic.twitter.com/B7V0Vf7O91
— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 8, 2023
Що відомо про напад на Ізраїль
У суботу вранці, 7 жовтня, терористичне угрупування ХАМАС оголосило про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю.
З боку сектору Гази по країні було завдано масованого ракетного удару. Бойовики випустили понад 2,2 тис. ракет.
У відповідь на це Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про масований призов резервістів.
Прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу у зверненні до громадян заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, і сектор Гази “заплатить” за цей напад.
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