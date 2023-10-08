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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Терористи з Хезболли атакували Ізраїль, ЦАХАЛ у відповідь вдарив по Лівану

Ізраїль 7 жовтня 2023.
Фото: Getty Images

Ліванське терористичне угрупування Хезболла заявило, що обстріляло Ізраїль ракетами і мінометами “на знак солідарності” з палестинцями. Армія Ізраїлю завдала ударів у відповідь.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Хезболла стверджує, що випустила десятки ракет і снарядів по трьох ізраїльських позиціях у спірному районі Маунт-Дов на знак солідарності з атакою ХАМАС на Ізраїль. У заяві сказано, що ізраїльські позиції були безпосередньо уражені.

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Армія оборони Ізраїлю не повідомила про втрати і заявила, що відповіла артилерійськими ударами і атакою безпілотника. Про жертви з боку Лівану наразі не повідомляється.

У Ізраїлі також опублікували кадри авіаударів по намету Хезболли, встановленому на ізраїльській території, та іншій інфраструктурі на ліванському кордоні у відповідь на мінометний обстріл.

Що відомо про напад на Ізраїль

У суботу вранці, 7 жовтня, терористичне угрупування ХАМАС оголосило про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю.

З боку сектору Гази по країні було завдано масованого ракетного удару. Бойовики випустили понад 2,2 тис. ракет.

У відповідь на це Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про масований призов резервістів.

Прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу у зверненні до громадян заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, і сектор Гази “заплатить” за цей напад.

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Ізраїль, Війна в Ізраїлі, тероризм
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