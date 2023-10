Терористи з Хезболли атакували Ізраїль, ЦАХАЛ у відповідь вдарив по Лівану

Ліванське терористичне угрупування Хезболла заявило, що обстріляло Ізраїль ракетами і мінометами “на знак солідарності” з палестинцями. Армія Ізраїлю завдала ударів у відповідь.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Хезболла стверджує, що випустила десятки ракет і снарядів по трьох ізраїльських позиціях у спірному районі Маунт-Дов на знак солідарності з атакою ХАМАС на Ізраїль. У заяві сказано, що ізраїльські позиції були безпосередньо уражені.

Армія оборони Ізраїлю не повідомила про втрати і заявила, що відповіла артилерійськими ударами і атакою безпілотника. Про жертви з боку Лівану наразі не повідомляється.

У Ізраїлі також опублікували кадри авіаударів по намету Хезболли, встановленому на ізраїльській території, та іншій інфраструктурі на ліванському кордоні у відповідь на мінометний обстріл.

IDF publishes footage of it striking the Hezbollah tent and other infrastructure on the Lebanon border in response to the mortar fire pic.twitter.com/B7V0Vf7O91

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 8, 2023