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Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В Ізраїлі розшукали п’ятьох українців та евакуювали пораненого хлопчика – МЗС

Єрусалим Ізраїль
Фото: Getty Images

В Ізраїлі українські дипломати вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який дістав поранення під час обстрілів. Дитина отримала необхідну медичну та психологічну допомогу і перебуває в безпечному місці під опікою посольства.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Крім того, українським дипломатам вдалося розшукати п’ятьох громадян України, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

Зараз дивляться

Є інформація про можливу загибель двох українців поблизу сектору Гази. Посольство перевіряє.

Загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян. Зараз триває пошук можливостей для наших людей виїхати з країни, адже авіакомпанії масово скасовують рейси.

МЗС України отримало інформацію про можливу загибель українця в секторі Гази. Наразі очікується офіційне підтвердження. Дипломатична установа в Рамаллі підтримує постійний зв’язок із українською громадою. Також опрацьовуються потенційні маршрути евакуації.

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Вранці 7 жовтня бойовики ХАМАСу оголосили про початок нової масштабної військової операції проти Ізраїлю. З території сектору Гази випустили понад 2,2 тис. ракет. У відповідь Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про масований призов резервістів.

Прем’єр країни Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, а сектор Гази заплатить за цей напад.

Вранці 8 жовтня ліванське терористичне угруповання Хезболла заявило, що обстріляло Ізраїль ракетами і мінометами начебто на знак солідарності з палестинцями. Армія Ізраїлю завдала ударів у відповідь.

Ізраїль, Війна в Ізраїлі, МЗС України
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