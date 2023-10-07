В Ізраїлі оголошено мобілізацію та початок контртерористичної операції Залізні мечі у секторі Гази

На тлі ранкового нападу ХАМАСу на територію Ізраїлю Міністерство оборони країни оголосило про масований призов резервістів.

Про це повідомляє місцеве видання NEWSru.

Оновлено о 11:35. Радіо Ізраїля Kan Bet повідомляє, що ХАМАС заявляє про 35 захоплених у полон ізраїльтян. Також у соцмережах ширяться відео вбивства мирних жителів.

Зараз дивляться

Оновлено о 12:00. Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу у зверненні до громадян заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни. Він наголосив, що Сектор Гази “заплатить” за цей напад.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ХАМАС контролює сім ізраїльських громад поблизу Гази.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант також розповів, що в районах, розташованих на відстані до 80 км від кордонів сектора Гази оголошено надзвичайний стан.

Він закликав громадян бути готовив до тривалих бойових дій.

– Сьогодні вранці ХАМАС зробив серйозну помилку і почав війну проти Ізраїлю. Солдати ЦАХАЛу ведуть боротьбу з ворогом на всіх ділянках проникнення, – сказав Галант.

Також армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції Залізні мечі у секторі Гази.

Тим часом палестинські бойовики вже захопили військову базу Закім на околицях сектору Гази, повідомляють про десятки загиблих ізраїльських солдатів у казармах.

A video released from the moment of the capture of the Zakim base on the edge of the Gaza Strip by Palestinian fighters pic.twitter.com/6EZQhCQMRO — Sprinter (@Sprinter99800) October 7, 2023

Що відомо про ракетний удар по Ізраїлю 7 жовтня

7 жовтня близько 06:30 ранку в Ізраілі пролунали вибухи. ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю та завдав ракетного удару з боку сектору Гази.

За словами лідера військової організації ХАМАС Мохаммеда Дейфа в межах операції під назвою Шторм Аль-Акса по Ізраїлю у суботу вранці нібито було випущено 5000 ракет.

Місцеві ЗМІ повідомляють про загиблих і поранених. У регіонах, наближених до сектору Гази, йдуть бої.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.