В Ізраїлі оголошено мобілізацію та початок контртерористичної операції Залізні мечі у секторі Гази

На тлі ранкового нападу ХАМАСу на територію Ізраїлю Міністерство оборони країни оголосило про масований призов резервістів.

Оновлено о 11:35. Радіо Ізраїля Kan Bet повідомляє, що ХАМАС заявляє про 35 захоплених у полон ізраїльтян. Також у соцмережах ширяться відео вбивства мирних жителів.

Оновлено о 12:00. Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу у зверненні до громадян заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни. Він наголосив, що Сектор Гази “заплатить” за цей напад.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ХАМАС контролює сім ізраїльських громад поблизу Гази.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант також розповів, що в районах, розташованих на відстані до 80 км від кордонів сектора Гази оголошено надзвичайний стан.

Він закликав громадян бути готовив до тривалих бойових дій.

Також армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції Залізні мечі у секторі Гази.

Тим часом палестинські бойовики вже захопили військову базу Закім на околицях сектору Гази, повідомляють про десятки загиблих ізраїльських солдатів у казармах.

