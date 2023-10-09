Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Одна – громадянка Німеччини Шані Лук, інша – ізраїльська студентка: у соцмережах упізнали викрадених ХАМАСом жінок
Значних руйнувань немає: у Черкаському районі приземлили сім дронів
Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Війна в Ізраїлі не вплине на підтримку України – Єврокомісія

Єврокомісія
Фото: Unsplash

В Єврокомісії запевнили, що ескалація війни в Ізраїлі не вплине на підтримку України у війні проти Росії.

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер. 

Ніщо і в жодному випадку не вплине на підтримку, яку ЄС надає Україні. У цьому не може бути жодного сумніву, – сказав Мамер.

Відповідаючи на запитання про те, як ситуація на близькому Сході може змінити підтримку України з боку ЄС, він зазначив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Бордо в суботу ще раз підтвердила, що ЄС буде стояти поруч з українським народом стільки, скільки потрібно у конфлікті проти Росії. 

Зараз дивляться

Тим часом речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано окремо прокоментував, чи стане можливий зв’язок між подіями в Україні та Ізраїлі, а також можливі спроби Росії використати цю ситуацію на свою користь, темою екстреної зустрічі глав МЗС Євросоюзу у вівторок. 

– Щоразу, коли міністри зустрічаються, вони обговорюють події в Україні через їхню важливість. Я тільки підкреслю: ідея завтрашньої зустрічі… обговорити, що трапилося (в Ізраїлі, – Ред.) і якою повинна бути відповідь Євросоюзу у цьому контексті, – сказав Стано.

Він підкреслив, що незалежно від цього Росія намагається використати все, що відбувається у міжнародній сфері: або щоб розпалити нестабільність, або щоб скористатись нею для посилення своєї кампанії проти України. Але це не означає, що увага Євросоюзу буде перефокусована від України. 

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, ХАМАС заявив про початок масштабної військової операції проти Ізраїлю. Близько 6:30 ранку з території сектору Гази по Ізраїлю було випущено 2 200 ракет, за підрахунками Тель-Авіву, (очільник ХАМАСу Ісмаіл Ханія заявляв про 5 тис. ракет).

Одночасно з цим палестинські бойовики на пікапах малими групами вторглися на територію Ізраїлю з сектору Гази й захопили кілька населених пунктів країни.

9 жовтня офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні з Газою.

Читайте також
Чому Росії вигідна війна в Ізраїлі – відповіді експерта
Бойовики ХАМАС, сектор Гази, напад на Ізраїль

Єврокомісія, Війна в Ізраїлі, Війна в Україні, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Єврокомісія призупиняє допомогу палестинцям через напад ХАМАСу на Ізраїль
Єврокомісія
ППО, ракети і артилерія: про що говорили міністри оборони України та Нідерландів
Рустем Умєров
Служив у лавах ДПСУ на Закарпатті і втік до Москви: ДБР оголосило підозру агенту РФ
ДБР
Удар по військах РФ у Джанкої завдали українські військові – Юсов
Війна в Ізраїлі не вплине на підтримку України – Єврокомісія
Польща передала Міноборони базу відпочинку, яка належала посольству РФ
санаторій Польща

Завантаження

Ігри
Відео
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених

Ранковий обстріл Харкова: загинув 10-річний хлопчик та щонайменше 25 поранених.

Марта Бондаренко
Гинули цілими родинами: деталі страшної трагедії у Грозі
Війна в Ізраїлі не вплине на підтримку України – Єврокомісія
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України
Війна в Ізраїлі не вплине на підтримку України – Єврокомісія
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Війна в Ізраїлі не вплине на підтримку України – Єврокомісія
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Війна в Ізраїлі не вплине на підтримку України – Єврокомісія
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь