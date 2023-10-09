Війна в Ізраїлі не вплине на підтримку України – Єврокомісія

В Єврокомісії запевнили, що ескалація війни в Ізраїлі не вплине на підтримку України у війні проти Росії.

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер.

– Ніщо і в жодному випадку не вплине на підтримку, яку ЄС надає Україні. У цьому не може бути жодного сумніву, – сказав Мамер.

Відповідаючи на запитання про те, як ситуація на близькому Сході може змінити підтримку України з боку ЄС, він зазначив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Бордо в суботу ще раз підтвердила, що ЄС буде стояти поруч з українським народом стільки, скільки потрібно у конфлікті проти Росії.

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Тим часом речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано окремо прокоментував, чи стане можливий зв’язок між подіями в Україні та Ізраїлі, а також можливі спроби Росії використати цю ситуацію на свою користь, темою екстреної зустрічі глав МЗС Євросоюзу у вівторок.

– Щоразу, коли міністри зустрічаються, вони обговорюють події в Україні через їхню важливість. Я тільки підкреслю: ідея завтрашньої зустрічі… обговорити, що трапилося (в Ізраїлі, – Ред.) і якою повинна бути відповідь Євросоюзу у цьому контексті, – сказав Стано.

Він підкреслив, що незалежно від цього Росія намагається використати все, що відбувається у міжнародній сфері: або щоб розпалити нестабільність, або щоб скористатись нею для посилення своєї кампанії проти України. Але це не означає, що увага Євросоюзу буде перефокусована від України.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, ХАМАС заявив про початок масштабної військової операції проти Ізраїлю. Близько 6:30 ранку з території сектору Гази по Ізраїлю було випущено 2 200 ракет, за підрахунками Тель-Авіву, (очільник ХАМАСу Ісмаіл Ханія заявляв про 5 тис. ракет).

Одночасно з цим палестинські бойовики на пікапах малими групами вторглися на територію Ізраїлю з сектору Гази й захопили кілька населених пунктів країни.

9 жовтня офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні з Газою.

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