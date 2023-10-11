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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Ізраїль зазнав ракетного обстрілу із Сирії – ЦАХАЛ

Ізраїль сектор Гази
Фото: Getty Images

Територію Ізраїлю обстріляли ракетами із Сирії.

Про це повідомили військові ЦАХАЛу.

За даними Армії оборони Ізраїлю, ракети впали на відкритій місцевості. Наразі даних про постраждалих або дозволи немає.

Зараз дивляться

Раніше у ЦАХАЛі повідомили, що жертвами боїв стали вже понад 1000 ізраїльтян. І наразі збройні сили Ізраїлю збираються йти у наступ та атакувати бойовиків ХАМАСу.

Кількість жертв у Газі зросла до 900 загиблих і 4500 поранених, повідомляє палестинське міністерство охорони здоров’я. Серед загиблих 260 дітей і 230 жінок, зокрема 22 сім’ї загинули у повному складі.

15 парамедиків і 20 журналістів також отримали поранення.

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Нагадаємо, що ХАМАС атакував Ізраїль 7 жовтня. З території сектору Гази випустили 2200 ракет, за підрахунками Тель-Авіву. Глава ХАМАСу Ісмаїл Ханія заявляв про 5000 тисяч ракет.

Джерело: CNN
Війна в Ізраїлі, Сектор Газа, Сирія
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