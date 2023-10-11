Ізраїль зазнав ракетного обстрілу із Сирії – ЦАХАЛ

Територію Ізраїлю обстріляли ракетами із Сирії.

Про це повідомили військові ЦАХАЛу.

За даними Армії оборони Ізраїлю, ракети впали на відкритій місцевості. Наразі даних про постраждалих або дозволи немає.

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Раніше у ЦАХАЛі повідомили, що жертвами боїв стали вже понад 1000 ізраїльтян. І наразі збройні сили Ізраїлю збираються йти у наступ та атакувати бойовиків ХАМАСу.

Кількість жертв у Газі зросла до 900 загиблих і 4500 поранених, повідомляє палестинське міністерство охорони здоров’я. Серед загиблих 260 дітей і 230 жінок, зокрема 22 сім’ї загинули у повному складі.

15 парамедиків і 20 журналістів також отримали поранення.

Нагадаємо, що ХАМАС атакував Ізраїль 7 жовтня. З території сектору Гази випустили 2200 ракет, за підрахунками Тель-Авіву. Глава ХАМАСу Ісмаїл Ханія заявляв про 5000 тисяч ракет.

Джерело : CNN

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