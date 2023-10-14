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Юлия Захарченко, редактор ленты

Три страны договорились открыть коридор из сектора Газа для иностранцев

Ізраїль-Палестина, війна
Фото: Depositphotos

Египет, Израиль и Соединенные Штаты Америки договорились открыть так называемый зеленый коридор для иностранцев, проживающих на территории сектора Газа. Он будет проходить через пограничный пункт Рафах в Египте.

По данным издания The Time of Israel, египетский чиновник, имя которого не захотели официально разглашать, заявил, что Израиль дал согласие не наносить удары по районам, через которые будут проходить иностранцы на этом пути.

По словам египетского чиновника, в переговорах участвовал Катар, а участники получили одобрение ХАМАС и палестинской группировки “Исламский джихад”.

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Он утверждает, что эти договоренности не касаются заложников, которых удерживают представители ХАМАСа.

В то же время второй представитель египетской стороны на контрольно-пропускном пункте Рафах заявил, что они получили инструкции вновь открыть КПП в субботу днем для иностранцев, которые будут следовать из сектора Газа.

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Источник: The Time of Israel

Египет, Израиль, Война в Израиле, Евакуація, США
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