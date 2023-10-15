Израиль перенес наземную операцию в секторе Газа: в NYT рассказали детали

Начало наземной операции Израиля в секторе Газа планировалось на выходные, но было отложено на несколько дней из-за погодных условий, которые усложнили бы израильским пилотам и операторам беспилотников обеспечение воздушного прикрытия сухопутных войск.

Об этом пишет NYT со ссылкой на источники в израильской армии.

Три высокопоставленных израильских офицера сообщили, что военные готовятся к вторжению в сектор Газа, конечной целью которого является уничтожение высшей политической и военной иерархии ХАМАС, которая причастна к нападению на Израиль 7 октября.

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— Эта операция рискует втянуть Израиль в многомесячные кровопролитные городские бои, как на земле, так и в лабиринте тоннелей — опасное наступление, которого Израиль долгое время избегал, поскольку оно предусматривает ведение боевых действий на узком и плотно заселенном клочке земли, на котором проживает более 2 миллионов человек, — говорится в материале.

Израильские чиновники предупреждают, что ХАМАС может убивать израильских заложников, использовать живые щиты и засеять территорию минами-ловушками.

Также неясно, может ли Хезболла, крупное, поддерживаемое Ираном ливанское ополчение, которое является союзником ХАМАСа и обладает огромным арсеналом высокоточных ракет и сухопутных войск, ответить на вторжение в Газу, открыв второй фронт с Израилем вдоль ливанской границы.

Начало наземной операции

Военные Израиля еще не объявили официально о вторжении в Газу, но подтвердили, что в пятницу разведывательные группы ненадолго вошли в полосу и что израильские войска повышают свою “готовность” к наземной войне.

Считается, что десятки тысяч боевиков ХАМАС окопались в сотнях километров подземных тоннелей и бункеров под городом и прилегающими районами на севере. Израильское военное руководство ожидает, что ХАМАС попытается помешать их продвижению, взорвав некоторые из этих туннелей, когда израильтяне будут продвигаться над ними, а также взорвав придорожные бомбы и заминировав здания.

По словам офицера ХАМАС, который не был уполномочен говорить с прессой, Хамас также планирует устроить засаду на израильские силы сзади, неожиданно появляясь из скрытых туннелей, разбросанных по всей северной части Газы.

— Изначально вторжение планировалось на выходные, но было отложено на несколько дней, по крайней мере частично из-за погодных условий, которые затруднили бы израильским пилотам и операторам беспилотников обеспечение воздушного прикрытия сухопутных войск, — рассказали NYT израильские офицеры.

Как отметил один из спикеров, армия будет особенно сосредоточена на ликвидации Яхьи Синвара, высокопоставленного чиновника ХАМАСа. Его же Израиль считает ответственным за за зверства против израильтян в прошлую субботу.

Возможные жертвы среди гражданских

Израильские военные заявили, что они пытаются предотвратить гибель гражданского населения, насколько это возможно. Они предупредили палестинцев, чтобы те направлялись на юг, который, как ожидается, не будет центром начальной фазы вторжения.

Чего ожидать дальше

Некоторые военные и политические лидеры хотят, чтобы израильские солдаты провели 18-месячные операции по обходу домов.

— Другие, я думаю, гораздо более трезвые и говорят не об уничтожении ХАМАС, а о том, чтобы лишить ХАМАС возможности угрожать нам, — рассказал Нимрод Новик, бывший высокопоставленный израильский дипломат и советник по вопросам безопасности в израильском правительстве.

По его словам, это может предусматривать, в частности, ликвидацию ракетных установок, тоннелей и другой военной техники, но, по сути, позволит ХАМАС продолжать свою деятельность как общественное движение.

— Вопрос о том, кто будет управлять Газой после ХАМАС, также является сложным, говорят аналитики. Израиль может восстановить прямой контроль над территорией, как он это делал с 1967 до 2005 года, но это будет означать управление многочисленным, враждебно настроенным населением, — пишут журналисты.

Один из планов, который сейчас широко обсуждается дипломатами, чиновниками и аналитиками, заключается в том, чтобы позволить Палестинской администрации, которая управляет частями Западного берега реки Иордан, восстановить контроль над Газой после того, как она была вытеснена ХАМАС в 2007 году.

Война в Израиле

7 октября 2023 года радикальная исламистская группировка ХАМАС напала на Израиль. Атака была внезапной и многие боевики ХАМАС смогли проникнуть на территорию Израиля. Еврейское государство нанесло ответные удары.

Это стало одной из самых серьезных эскалаций за последние годы между Израилем и исламистской группировкой боевиков.

Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в войне.

Источник : NYT

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