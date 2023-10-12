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Анна Боль, Журналистка Факти ICTV

Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Тель-Авив координирует действия с Вашингтоном. Премьер Беньямин Нетаньяху побеседовал с президентом США Джо Байденом и поблагодарил за поддержку. Израиль уже получил боеприпасы и усиление системы ПВО. А для сдерживания новых атак в Средиземное море прибудет самый большой в мире американский авианосец.

Стоит отметить, что администрация Байдена рассматривает возможность объединить помощи Украине и Израилю в один пакет. В Белом доме надеются, что так будет легче и быстрее провести решение через Конгресс.

— Мы готовы поддерживать украинцев, мужественно противостоящих российской агрессии, и делать это на постоянной основе. У нас также есть средства, чтобы обеспечить Израиль тем, что ему нужно. И мы решительно исключаем мнение, что США не могут одновременно поддерживать и свободолюбивый народ Украины, и государство Израиль, — заявил советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан.

Аналитики назвали предварительные причины неожиданно успешной атаки боевиков. Среди них — неспособность израильских спецслужб отследить связи боевиков, ошибки военного командования и слишком сильная ставка на киберзащиту, которую боевикам удалось сломать. А также ХАМАС сумел ввести в заблуждение израильские спецслужбы: в переговорах главари группировки утверждали, что не планируют нападать на Израиль.

Война в Израиле, США
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