Ізраїль переніс наземну операцію у секторі Гази: у NYT розповіли деталі

Початок наземної операції Ізраїлю у секторі Гази планувався на вихідні, але був відкладений на кілька днів через погодні умови, які ускладнили б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття сухопутних військ.

Про це пише NYT з посиланням на джерела в ізраїльській армії.

Три високопоставлені ізраїльські офіцери повідомили, що військові готуються до вторгнення в сектор Гази, кінцевою метою якого є знищення вищої політичної та військової ієрархії ХАМАС, яка причетна до нападу на Ізраїль 7 жовтня.

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– Ця операція ризикує втягнути Ізраїль у багатомісячні кровопролитні міські бої, як на землі, так і в лабіринті тунелів – небезпечний наступ, якого Ізраїль довгий час уникав, оскільки він передбачає ведення бойових дій на вузькому і щільно заселеному клаптику землі, на якому проживає понад 2 мільйони людей, – йдеться у матеріалі.

Ізраїльські чиновники попереджають, що ХАМАС може вбивати ізраїльських заручників, використовувати живі щити і засіяти територію мінами-пастками.

Також неясно, чи може Хезболла, велике, підтримуване Іраном ліванське ополчення, яке є союзником ХАМАСу і володіє величезним арсеналом високоточних ракет і сухопутних військ, відповісти на вторгнення в Газу, відкривши другий фронт з Ізраїлем уздовж ліванського кордону.

Початок наземної операції

Військові Ізраїлю ще не оголосили офіційно про вторгнення в Газу, але підтвердили, що в п’ятницю розвідувальні групи ненадовго увійшли в смугу і що ізраїльські війська підвищують свою “готовність” до наземної війни.

Вважається, що десятки тисяч бойовиків ХАМАС окопалися в сотнях кілометрів підземних тунелів і бункерів під містом і прилеглими районами на півночі. Ізраїльське військове керівництво очікує, що ХАМАС спробує перешкодити їхньому просуванню, підірвавши деякі з цих тунелів, коли ізраїльтяни просуватимуться над ними, а також підірвавши придорожні бомби і замінувавши будівлі.

За словами офіцера ХАМАС, який не був уповноважений говорити з пресою, Хамас також планує влаштувати засідку на ізраїльські сили ззаду, несподівано з’являючись з прихованих тунелів, розкиданих по всій північній частині Гази.

– Спочатку вторгнення планувалося на вихідні, але було відкладено на кілька днів, принаймні частково через погодні умови, які ускладнили б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття сухопутних військ, – розповіли NYT ізраїльські офіцери.

Як відзначив один із речників, армія буде особливо зосереджена на ліквідації Ях’ї Сінвара, високопосадовця ХАМАСу. Його ж Ізраїль вважає відповідальним за за звірства проти ізраїльтян минулої суботи.

Можливі жертви серед цивільних

Ізраїльські військові заявили, що вони намагаються запобігти загибелі цивільного населення, наскільки це можливо. Вони попередили палестинців, щоб ті прямували на південь, який, як очікується, не буде центром початкової фази вторгнення.

Чого очікувати далі

Деякі військові і політичні лідери хочуть, щоб ізраїльські солдати провели 18-місячні операції з обходу будинків.

– Інші, я думаю, набагато тверезіші і говорять не про знищення Хамасу, а про те, щоб позбавити Хамас можливості загрожувати нам, – розповів Німрод Новік, колишній високопоставлений ізраїльський дипломат і радник з питань безпеки в ізраїльському уряді.

За його словами, це може передбачати, зокрема, ліквідацію ракетних установок, тунелів та іншої військової техніки, але, по суті, дозволить ХАМАСу продовжувати свою діяльність як громадський рух.

– Питання про те, хто буде керувати Газою після ХАМАСу, також є складним, кажуть аналітики. Ізраїль може відновити прямий контроль над територією, як він це робив з 1967 до 2005 року, але це означатиме управління численним, вороже налаштованим населенням, – пишуть журналісти.

Один з планів, який зараз широко обговорюється дипломатами, чиновниками і аналітиками, полягає в тому, щоб дозволити Палестинській адміністрації, яка управляє частинами Західного берега річки Йордан, відновити контроль над Газою після того, як вона була витіснена ХАМАС у 2007 році.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року радикальне ісламістське угруповання ХАМАС напало на Ізраїль. Атака була раптовою і чимало бойовиків ХАМАС змогли проникнути на територію Ізраїлю. Єврейська держава завдала ударів у відповідь.

Це стало одним з найсерйозніших ескалацій за останні роки між Ізраїлем та ісламістським угрупованням бойовиків.

Згодом прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив, що країна перебуває у війні.

Джерело : NYT

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