Российские бриллианты и не только: что может попасть в 12-й пакет санкций против РФ

Двенадцатый пакет санкций Евросоюза против РФ может, прежде всего, касаться торговых ограничений относительно российских бриллиантов.

Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов, разговаривавших на условиях анонимности.

Сейчас этот вопрос обсуждается на уровне Большой семерки. По данным источников, страны-члены G7 готовы объявить о запрете на российские бриллианты уже “в ближайшие дни”.

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– Система (по ограничениям на бриллианты, — Ред.) готова уже несколько недель, и теперь мы ждем окончательной декларации G7, — заявил дипломат.

Ограничения Большой семерки и протоколы для отслеживания были разработаны совместно с Еврокомиссией и Бельгией, где расположен крупнейший в мире центр торговли бриллиантами.

На Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и США (G7) приходится 70% мирового спроса на бриллианты.

Экспорт бриллиантов приносит Кремлю около €4 млрд в год и имеет для РФ “символическую ценность”.

Один из источников сообщил изданию, что Бельгия готова поддержать запрет G7 в рамках Евросоюза в следующем пакете санкций против РФ.

Другие предложения по 12-му пакету санкций

Еврокомиссия должна начать переговоры за закрытыми дверями с членами ЕС относительно деталей 12-го пакета санкций уже в эти выходные или в начале следующей недели. Процесс согласования может занять несколько недель.

Свои предложения уже конкретизировали Польша, Литва и Эстония.

Литва настаивает, что Евросоюз должен запретить новые соглашения с компанией Росатом, перестать покупать российский уран, сжиженный газ и сталь, заблокировать IT-услуги для российских компаний и прекратить экспорт лазерных технологий. В Вильнюсе также поддерживают ограничения на бриллианты.

Ограничения по Росатому, IT-услугам, сжиженному газу и бриллиантам есть и в списке предложений Польши. В то время как Эстония добивается полного торгового эмбарго против России, чтобы остановить обход санкций.

По данным EUobserver, Литва обнаружила еще 77 критически важных компонентов, используемых российской армией. У РФ все еще есть свободный доступ к ним, поскольку эти товары и технологии не попали под санкции Евросоюза.

В своих предложениях для ЕС Литва обратила внимание на то, что в иранских и российских БпЛА (Mohajer-6, Shahed-136, Орлан) используются компоненты, изготовленные в странах Запада.

В Вильнюсе подчеркнули, что у России есть “неограниченный доступ к технологиям облачных вычислений, которые предоставляют компании, расположенные в юрисдикциях ЕС и его союзников”. Это позволяет агрессору использовать европейскую вычислительную инфраструктуру для кибератак на тысячи облачных хранилищ с данными о помощи украинцам.

Литва также считает, что 12-й пакет санкций должен включать запрет на экспорт в РФ радиаторов для центрального отопления, и даже на продажу “гвоздей, прихваток, шпилек, швейных игл, спиц для вязания”.

Евросоюз ввел 11-й пакет персональных и экономических санкций против РФ еще в конце июня. Таким образом санкционная пауза ощутимо затянулась.

Источник: EUobserver

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