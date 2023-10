Евросоюз начинает согласование 12-го санкционного пакета против РФ – СМИ

Уже в ближайшие дни между Европейской комиссией и странами ЕС должны стартовать консультации по деталям 12-го санкционного пакета против России.

Такие данные обнародовал редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

По его словам, консультации между Еврокомиссией и послами стран Евросоюза должны начаться уже в эти выходные.

Члены ЕС рассчитывают достичь договоренности в ноябре, “хотя более вероятно, что это произойдет в декабре”.

So-called “confessionals” between the European Commission and EU ambassadors on the 12th package of sanctions on #Russia starts this weekend with a view to reach agreement in Nov though Dec might be more likely. #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 20, 2023