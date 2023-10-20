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Юлия Соколова, редактор ленты

Евросоюз начинает согласование 12-го санкционного пакета против РФ – СМИ

Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

Уже в ближайшие дни между Европейской комиссией и странами ЕС должны стартовать консультации по деталям 12-го санкционного пакета против России.

Такие данные обнародовал редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

По его словам, консультации между Еврокомиссией и послами стран Евросоюза должны начаться уже в эти выходные.

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Члены ЕС рассчитывают достичь договоренности в ноябре, “хотя более вероятно, что это произойдет в декабре”.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак тем временем подчеркнул, что 12-й пакет санкций против России “очень необходим”. А его важными составляющими могут стать российская энергетика, военно-промышленный комплекс и технологии.

Что известно о подготовке нового санкционного пакета

Евросоюз утвердил 11-й пакет персональных и экономических санкций против РФ еще в конце июня.

Таким образом санкционная пауза существенно затянулась, что отмечал президент Владимир Зеленский.

Ранее западные СМИ сообщали, что новый пакет ЕС может содержать ограничения на торговлю российскими алмазами. Кроме того, европейские лидеры могут ограничить возможности России обходить санкции через третьи страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Турция.

Некоторые страны-члены ЕС призывали ввести ограничения против ядерного сектора РФ, дополнительные санкции в отношении российского сжиженного природного газа и IT-услуг.

Раздавались предположения, что санкции могут содержать решение об использовании прибыли от замороженных активов Центробанка РФ для помощи Киеву.

Владимир Зеленский в начале октября заявил, что 12-й пакет будет включать ограничения против руководства российского Газпрома и ядерной отрасли РФ.

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Європейський Союз, Война в Украине, Санкції проти Росії
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