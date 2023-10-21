Російські діаманти і не тільки: що може потрапити до 12-го пакета санкцій проти РФ

Дванадцятий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ може насамперед стосуватися торговельних обмежень щодо російських діамантів.

Про це повідомляє видання EUobserver із посиланням на європейських дипломатів, які говорили на умовах анонімності.

Зараз це питання обговорюється на рівні Великої сімки. За даними джерел, країни-члени G7 готові оголосити про заборону на російські діаманти вже “найближчими днями”.

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– Система (щодо обмежень на діамантів, – Ред.) готова вже кілька тижнів, і тепер ми чекаємо на остаточну декларацію G7, – заявив дипломат.

Обмеження Великої сімки та протоколи для відстеження були напрацьовані спільно з Єврокомісією та Бельгією, де розташований найбільший у світі центр торгівлі діамантами.

На Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Японію, Велику Британію та США (G7) припадає 70% світового попиту на діаманти.

Експорт діамантів приносить Кремлю близько €4 млрд на рік та має для РФ “символічну цінність”.

Одне з джерел повідомило виданню, що Бельгія готова підтримати заборону G7 у межах Євросоюзу в наступному пакеті санкцій проти РФ.

Інші пропозиції щодо 12-го пакета санкцій

Єврокомісія має розпочати переговори за зачиненими дверима з членами ЄС щодо деталей 12-го пакета санкцій вже цими вихідними чи на початку наступного тижня. Процес узгодження може зайняти кілька тижнів.

Свої пропозиції вже конкретизували Польща, Литва та Естонія.

Литва наполягає, що Євросоюз має заборонити нові угоди з компанією Росатом, припинити купувати російський уран, скраплений газ та сталь, заблокувати IT-послуги для російських компаній та припинити експорт лазерних технологій. У Вільнюсі також підтримують обмеження щодо діамантів.

Обмеження щодо Росатому, ІТ-послуг, скрапленого газу та діамантів є в і списку пропозицій Польщі. Тоді як Естонія домагається повного торгового ембарго проти Росії, щоб зупинити обхід санкцій.

За даними EUobserver, Литва виявила ще 77 критично важливих компонентів, які використовуються російською армією. РФ усе ще має вільний доступ до них, оскільки ці товари та технології не потрапили під санкції Євросоюзу.

У своїх пропозиціях для ЄС Литва звернула увагу, що в іранських та російських БпЛА (Mohajer-6, Shahed-136, Орлан) використовуються компоненти, виготовлені в країнах Заходу.

У Вільнюсі наголосили, що Росія має “необмежений доступ до технологій хмарних обчислень, які надають компанії, розташовані в юрисдикціях ЄС та його союзників”. Це дозволяє агресору використовувати європейську обчислювальну інфраструктуру для кібератак на тисячі хмарних сховищ із даними про допомогу українцям.

Литва також вважає, що 12-й пакет санкцій має включати заборону на експорт до РФ радіаторів для центрального опалення, і навіть на продаж “цвяхів, прихваток, шпильок, швейних голок, спиць для в’язання”.

Євросоюз запровадив 11-й пакет персональних та економічних санкцій проти РФ ще наприкінці червня. Тож санкційна пауза відчутно затягнулася.

Джерело: EUobserver

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