Будет ли скрывать РФ смерть Путина – объяснение эксперта

В России не будут скрывать смерть кремлевского диктатора Владимира Путина, потому что, вероятнее всего, все произойдет по тому же сценарию, как было с советским диктатором Иосифом Сталиным.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в комментарии украинским журналистам. По его мнению, сначала будет информационный вакуум, если смерть Путина наступит еще при власти.

— Затем внезапно все узнают, что вождь умер, будут устраивать ему помпезные похороны и делить власть. Это будет лайтовый вариант ситуации со Сталиным, — считает аналитик.

По официальной версии, Сталина обнаружили парализованным 1 марта 1953 года на собственной даче после кровоизлияния в мозг. Через несколько дней, а именно 4 марта, появилось первое газетное сообщение о болезни Сталина.

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На тот день уже были готовы предложения о новом составе высшего руководства СССР. Однако датой смерти считают 5 марта. В этот день было объявлено, что Сталин ушел из жизни.

В инфопространстве до сих пор не угасают многочисленные теории заговора о признаках, которые свидетельствовали о неестественности смерти (возможно, даже убийстве) Сталина и причастности к ней ближайшего окружения диктатора.

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