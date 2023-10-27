Чи приховуватиме РФ смерть Путіна – пояснення експерта

У Росії не приховуватимуть смерть кремлівського диктатора Володимира Путіна, тому що, наймовірніше, все відбудеться за тим самим сценарієм, як було з радянським диктатором Йосипом Сталіним.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко у коментарі українським журналістам. На його думку, спочатку буде інформаційний вакуум, якщо смерть Путіна настане ще при владі.

– Потім раптово всі дізнаються, що вождь помер, влаштовуватимуть йому помпезний похорон і ділитимуть владу. Це буде лайтовий варіант ситуації зі Сталіним, – вважає аналітик.

За офіційною версією, Сталіна виявили паралізованим 1 березня 1953 року на власній дачі після крововиливу в мозок. Через кілька днів, а саме 4 березня, з’явилося перше газетне повідомлення про хворобу Сталіна.

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На той день вже були готові пропозиції про новий склад вищого керівництва СРСР. Проте датою смерті вважають 5 березня. У цей день було оголошено, що Сталін пішов із життя.

В інфопросторі досі не згасають численні теорії змови про ознаки, які свідчили про неприродність смерті (можливо, навіть вбивство) Сталіна і причетність до неї найближчого оточення диктатора.

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