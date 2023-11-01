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Юлия Захарченко, редактор ленты

Почему Йемен вступил в войну между Израилем и ХАМАС, откуда хуситы берут ракеты и причастность Ирана

Почему Йемен вступил в войну между Израилем и ХАМАС, откуда хуситы берут ракеты и причастность Ирана
Фото: Pexels

В Йемене хуситы официально объявили о вступлении в войну Израиля и ХАМАС. Так, оттуда уже пытались обстрелять Израиль беспилотниками и ракетами. Расстояние между странами, которые разделены Саудовской Аравией, составляет более 1,6 тыс. км.

Однако хуситы в Йемене имеют очень серьезное вооружение, которое может наносить удары с такого расстояния. В армии обороны Израиля уже заявили о перехвате баллистических и крылатых ракет, выпущенных из южной части Красного моря. Что известно — далее в материале Фактов ICTV.

Что известно о Йемене

Йемен или Республика Йемен — это страна в юго-западной Азии, которая граничит с Саудовской Аравией и Оманом. Она омывается Аравийским и Красным морями. Йемену принадлежат острова Камаран, Перим, Сокотра и другие.

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Датой образования Йеменской Республики считается 22 мая 1990 года. Тогда удалось объединить Йеменскую Арабскую Республику (ЙАР или Северный Йемен) и Народную Демократическую Республику Йемен (НДРЙ или Южный Йемен).

Этнический состав — преимущественно арабы, небольшое число афро-арабских мулатов, индейцев. Подавляющее большинство жителей — мусульмане (99%). Более половины из них являются суннитами — около 56%. В Йемене сосредоточена большая община шиитов — ориентировочно 42,1%.

Однако на территории Йемена действуют так называемые хуситы — военизированная группировка шиитов-зейдитов. В 2014 году они взяли под контроль Сану — столицу. Там началась гражданская война, которая продолжается до сих пор.

Известно, что хуситы совершали нападения на Саудовскую Аравию после 2015 года, когда страна вмешалась в войну в Йемене. По данным журналистов, группировку поддерживает Иран и ливанская Хезболла. Хуситы преимущественно становятся на сторону палестинцев, угрожают Израилю и США.

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Атаки ракетами и дронами по Израилю

Военный представитель хуситов Яхья Сарие Ану заявил, что были запущены баллистические ракеты и дроны по Израилю. Генерал утверждает, что подобных нападений станет еще больше. Он объявил, что цель хуситов якобы заполучить победу для палестинцев.

Генерал добавил, что это было третье нападение хуситов на Израиль с начала конфликта. Так Ану подтвердил, что они стоят за атакой беспилотников 28 октября, которая привела к взрывам в Египте. А также за инцидентом 19 октября, во время которого ВМС США перехватили три крылатые ракеты.

Советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби назвал удары хуситов невыносимыми. Однако он не захотел уточнять, как Израиль собирается отвечать на атаки.

Попытки атак ракетами и дронами увеличили риски конфликта для Саудовской Аравии. Через эту страну пролегает прямой маршрут полета целей из Йемена. Чаще всего они проходят возле Красного моря, а затем — над Иорданией и Израилем.

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Откуда деньги и ракеты

Недавно журналистам удалось выяснить, какой арсенал имеют хуситы в Йемене. Специалисты проанализировали парад вооружения, который состоялся там в сентябре. Среди замеченного — ракеты Ghadr-F.

Вооружение имеет местное название — Toufan. Эти ракеты имеют дальность около 2 тыс. км. По разным оценкам, вооружение имеет вес боевой части в 750-800 кг при стартовом весе в 19 тонн.

Уже 31 октября хуситы пытались атаковать Израиль ракетой Ghadr-F. Однако цель сбили комплексом противоракетной обороны Arrow 3, что является первым реальным боевым использованием этой системы.

Удалось идентифицировать и баллистическую ракету, которая имеет меньшую дальность — около 1,4 тыс. км. Она считается версией иранской Rezvan. Аналогичную дальность имеет твердотопливная ракета Khaybar Shekan.

Есть в арсенале Йемена и более известная ракета Zolfaqar, которая имеет дальность до 700 км. В то же время страна имеет крылатые Quds, которые считают версиями иранских Soumar. Модернизированные Quds-3 и Quds-4 имеют дальность около 2 тыс. км, поэтому Йемен может бомбить ими Израиль.

Йеменские хуситы имеют в арсенале также известные в Украине дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Эти беспилотники имеют дальность около 2,5 тыс. км — эти сведения озвучили в Иране.

Почему бомбит Израиль

Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене анонсировали усиление атак против Израиля в ответ на военную операцию ЦАХАЛа против палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газа.

Премьер-министр йеменских хуситов Абдельазиз бин Хабтур утверждает, что якобы повстанцы являются так называемой частью сопротивления против Израиля. Всего она охватывает поддерживаемые Тегераном группировки в Ливане, Сирии и Ираке.

Недавно состоялась третья атака хуситов с начала войны между Израилем и ХАМАС. Журналисты отмечают, что она была одной из самых серьезных за все время. Военный представитель хуситов Яхья Сарие Ану заявил, что цель Йемена якобы получить победу для палестинцев.

В мире также растет беспокойство, что эта война может распространиться на новые регионы, а не только на страны Ближнего Востока. Все мировые лидеры предпочитают следить за развитием событий.

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