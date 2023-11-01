Чому Ємен вступив у війну між Ізраїлем і ХАМАС, звідки хусити беруть ракети і причетність Ірану

В Ємені хусити офіційно оголосили про вступ у війну Ізраїлю та ХАМАС. Так, звідти вже намагалися обстріляти Ізраїль безпілотниками та ракетами. Відстань між країнами, які розділені Саудівською Аравією, становить понад 1,6 тис. км.

Проте хусити в Ємені мають дуже серйозне озброєння, яке може завдавати ударів з такої відстані. В армії оборони Ізраїлю вже заявили про перехоплення балістичних і крилатих ракет, випущених з південної частини Червоного моря. Що відомо – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про Ємен

Ємен, або ж Республіка Ємен — це країна в південно-західній Азії, яка межує з Саудівською Аравією та Оманом. Вона омивається Аравійським і Червоним морями. Ємену належать острови Камаран, Перім, Сокотра й інші.

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Датою утворення Єменської Республіки вважається 22 травня 1990 року. Тоді вдалося об’єднати Єменську Арабську Республіку (ЄАР, або Північний Ємен) і Народну Демократичну Республіку Ємен (НДРЄ, або Південний Ємен).

Етнічний склад — переважно араби, невелике число афро-арабських мулатів, індійців. Переважна більшість жителів — мусульмани (99%). Більш ніж половина з них є сунітами – близько 56%. В Ємені зосереджена велика громада шиїтів – орієнтовно 42,1%.

Проте на території Ємену діють так звані хусити – воєнізоване угруповання шиїтів-зейдитів. У 2014 році вони взяли під контроль Сану – столицю. Там розпочалася громадянська війна, яка триває дотепер.

Відомо, що хусити здійснювали напади на Саудівську Аравію після 2015 року, коли країна втрутилася у війну в Ємені. За даними журналістів, угруповання підтримує Іран і ліванська Хезболла. Хусити переважно стають на бік палестинців, погрожують Ізраїлю та США.

Атаки ракетами і дронами по Ізраїлю

Військовий речник хуситів Яхья Саріє Ану заявив, що було запущено балістичні ракети і дрони по Ізраїлю. Генерал стверджує, що подібних нападів стане ще більше. Він оголосив, що мета хуситів нібито дістати перемогу для палестинців.

Генерал додав, що це був третій напад хуситів на Ізраїль з початку конфлікту. Так Ану підтвердив, що вони стоять за атакою безпілотників 28 жовтня, яка призвела до вибухів у Єгипті. А також за інцидентом 19 жовтня, під час якого ВМС США перехопили три крилаті ракети.

Радник з національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі назвав удари хуситів нестерпними. Проте він не захотів уточнювати, як Ізраїль збирається відповідати на атаки.

Спроби атак ракетами та дронами збільшили ризики конфлікту для Саудівської Аравії. Через цю країну пролягає прямий маршрут польоту цілей з Ємену. Найчастіше вони проходять біля Червоного моря, а потім – над Йорданією та Ізраїлем.

Звідки гроші та ракети

Нещодавно журналістам вдалося з’ясувати, який арсенал мають хусити в Ємені. Фахівці проаналізували парад озброєння, який відбувся там у вересні. Серед поміченого – ракети Ghadr-F.

Озброєння має місцеву назву – Toufan. Ці ракети мають дальність близько 2 тис. км. За різними оцінками, озброєння має вагу бойової частини у 750-800 кг при стартовій вазі у 19 тонн.

Вже 31 жовтня хусити намагалися атакувати Ізраїль ракетою Ghadr-F. Однак ціль збили комплексом протиракетної оборони Arrow 3, що є першим реальним бойовим використанням цієї системи.

Вдалося ідентифікувати і балістичну ракету, яка має меншу дальність – близько 1,4 тис. км. Вона вважається версією іранської Rezvan. Аналогічну дальність має твердопаливна ракета Khaybar Shekan.

Є в арсеналі Ємену і більш відома ракета Zolfaqar, яка має дальність до 700 км. Водночас країна має крилаті Quds, які вважають версіями іранських Soumar. Модернізовані Quds-3 та Quds-4 мають дальність близько 2 тис. км, тому Ємен може бомбити ними Ізраїль.

Єменські хусити мають в арсеналі також відомі в Україні дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва. Ці безпілотники мають дальність близько 2,5 тис. км – ці відомості озвучили в Ірані.

Чому бомбить Ізраїль

Підтримувані Іраном хусити в Ємені анонсували посилення атак проти Ізраїлю у відповідь на воєнну операцію ЦАХАЛу проти палестинського угруповання ХАМАС на території сектору Гази.

Прем’єр-міністр єменських хуситів Абдельазіз бін Хабтур стверджує, що нібито повстанці є так званою частиною опору проти Ізраїлю. Загалом вона охоплює підтримувані Тегераном угруповання в Лівані, Сирії та Іраку.

Нещодавно відбулася третя атака хуситів з початку війни між Ізраїлем і ХАМАС. Журналісти наголошують, що вона була однією з найсерйозніших за весь час. Військовий речник хуситів Яхья Саріє Ану заявив, що мета Ємену нібито дістати перемогу для палестинців.

У світі також збільшується занепокоєння, що ця війна може поширитися на нові регіони, а не лише на країни Близького Сходу. Всі світові лідери вважають за краще стежити за розвитком подій.

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