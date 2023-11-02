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Юлия Соколова, редактор ленты

До присоединения новых стран: Германия предложила кардинальные реформы ЕС

Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила коренным образом реформировать Европейский Союз перед принятием в блок новых членов.

Свои предложения она озвучила на конференции глав МИД стран-членов Евросоюза и стран-кандидатов на вступление в блок. Мероприятие прошло 2 ноября в Берлине.

По словам Бербок, реформы необходимы для сохранения возможности ЕС действовать даже после расширения до 36 или более членов.

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Она обратила внимание на “неконтролируемый” риск внутренней блокады и снижения дееспособности блока после присоединения новых стран.

– Как мы можем обеспечить продолжение работы наших институтов даже тогда, когда в ЕС будет с десяток новых членов? – спросила министр, добавив, что решения следует принять уже в ближайшие годы.

Что предложила Анналена Бербок

Глава немецкого МИД предложила для обсуждения ряд шагов:

  • Отступить от принципа единогласных решений в Евросоюзе. По словам Бербок, в блоке должно приниматься больше решений большинством голосов стран-членов. Сейчас же действует принцип единогласной поддержки решений ЕС всеми членами.
  • Не расширять состав Еврокомиссии и Европарламента после присоединения новых стран к блоку.
  • Скорее наказывать государства, нарушающие европейское законодательство.
  • Раньше интегрировать в процессы принятия решений в рамках ЕС страны, которые планируют присоединиться к блоку.

Бербок добавила, что это “требует смелых шагов”. Как отметила министр, Евросоюз может стать сильным игроком, “если мы сделаем то, перед чем долго отступали, – пересмотрим принцип работы нашего союза”.

Анналена Бербок надеется, что план реформирования ЕС будет определен в первой половине 2024 года. А результаты будут в течение 2024-2029 годов.

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Несмотря на сложности и потребность в реформах, министр заявила, что расширение Евросоюза является геополитической необходимостью.

Кандидатами на членство в Евросоюзе сейчас являются Украина, Молдова, Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Северная Македония и Турция.

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Позиция относительно Украины

Анналена Бербок во время выступления заверила, что Украину видят в будущем членом ЕС.

– Сердце Европы бьется в Киеве. Мы хотим видеть Украину членом нашего Евросоюза. И я убеждена, что Европейский совет в декабре также даст этот сигнал, — подчеркнула она.

В то же время участвовавший в конференции глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что наше государство не будет обузой для Европы. Напротив, присоединение Украины “означает больше безопасности для Европы”.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что ЕС должен быть готов принять новые страны к 2030 году.

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Источник: Deutsche Welle
Європейський Союз, Німеччина, Реформи, Украина-ЕС
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