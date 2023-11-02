Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вибухи у Миргороді та на Хмельниччині: головні події ночі 31 жовтня
У Польщі затримали українців, в яких на балконі виявили тіло немовляти
Терміново
У Миргороді на Полтавщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Євро різко здорожчало, долар подешевшав: курс валют на 31 жовтня
Нічна атака дронів на Україну. Мер Хмельницького подякував силам ППО за захист
Світ
Юлія Соколова, редакторка стрічки

До приєднання нових країн: Німеччина запропонувала кардинальні реформи ЄС

Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запропонувала докорінно реформувати Європейських Союз перед прийняттям до блоку нових членів.

Свої пропозиції вона озвучила під час конференції глав МЗС країн-членів Євросоюзу і країн-кандидатів на вступ до блоку. Захід відбувся 2 листопада в Берліні.

За словами Бербок, реформи потрібні для збереження можливості ЄС діяти навіть після розширення до 36 членів чи більше.

Зараз дивляться

Вона завернула увагу на “неконтрольований” ризик внутрішньої блокади та зниження дієздатності блоку після приєднання нових країн.

– Як ми можемо забезпечити продовження роботи наших інституцій навіть тоді, коли в ЄС буде з десяток нових членів? – запитала міністерка, додавши, що рішення слід ухвалити вже в найближчі роки.

Що запропонувала Анналена Бербок

Голова німецького МЗС запропонувала для обговорення низку кроків:

  • Відступити від принципу одноголосних рішень у Євросоюзі. За словами Бербок, у блоці має ухвалюватися більше рішень більшістю голосів країн-членів. Зараз діє принцип одностайної підтримки рішень ЄС всіма членами.
  • Не розширювати склад Єврокомісії та Європарламенту після приєднання нових країн до блоку.
  • Швидше карати держави, які порушують європейське законодавство.
  • Раніше інтегрувати в процеси ухвалення рішень у межах ЄС ті країни, які планують приєднатися до блоку.

Бербок додала, що це “вимагає сміливих кроків”. Як зазначила міністр, Євросоюз може стати сильним гравцем, “якщо ми зробимо те, перед чим довго відступали, – переглянемо принцип роботи нашого союзу”.

Анналена Бербок сподівається, що план реформування ЄС буде визначено у першій половині 2024 року. А результати будуть протягом 2024-2029 років.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Попри труднощі та потребу в реформах, міністр заявила, що розширення Євросоюзу є геополітичною необхідністю.

Кандидатами на членство в Євросоюзі зараз є Україна, Молдова, Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Північна Македонія і Туреччина.

Читайте також
Що таке Європейський Союз та як інтеграція України може змінити домінування в ЄС
Євросоюз ЄС Європейський

Позиція щодо України

Анналена Бербок під час виступу запевнила, що Україну бачать членом ЄС у майбутньому.

– Серце Європи б’ється в Києві. Ми хочемо бачити Україну членом нашого Євросоюзу. І я переконана, що Європейська рада в грудні також дасть цей сигнал, – наголосила вона.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба, який брав участь у конференції, запевнив, що наша держава не буде тягарем для Європи. Навпаки приєднання України “означатиме більше безпеки для Європи”.

Раніше глава Європейської ради Шарль Мішель заявляв, що ЄС повинен бути готовий прийняти нові країни до 2030 року.

Читайте також
Розширення ЄС не має стати заручником його реформування – Кулеба
Дмитро Кулеба

Джерело: Deutsche Welle
Європейський Союз, Німеччина, Реформи, Україна-ЄС
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Переговори про вступ до ЄС: у Кабміні підтвердили візит очільниці Єврокомісії в листопаді
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн
Німеччина визнала воєнним злочином сексуальне насильство на війні: що це означає для України
Німеччина, прапор Німеччини
БТР, радари для IRIS-T та дрони. Німеччина відправила Україні нову партію допомоги
До приєднання нових країн: Німеччина запропонувала кардинальні реформи ЄС
Розширення ЄС не має стати заручником його реформування – Кулеба
Дмитро Кулеба
Вимоги польських перевізників невиконувані: в Україні відповіли на погрози заблокувати кордон
Пункт пропуску на кордоні України

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Скандал навколо перейменування Повітрофлотського проспекту: кияни проти рішення депутатів
До приєднання нових країн: Німеччина запропонувала кардинальні реформи ЄС
Майбутнє сектора Гази у руках США? Головне про війну на Близькому Сході
До приєднання нових країн: Німеччина запропонувала кардинальні реформи ЄС
ЦАХАЛ атакував підземні тунелі ХАМАС: наймаштабніша операція Ізраїлю у розпалі
До приєднання нових країн: Німеччина запропонувала кардинальні реформи ЄС
На Миколаївщині підірвався комбайн | РЛС “Подлет” вражено — ГУР | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
До приєднання нових країн: Німеччина запропонувала кардинальні реформи ЄС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь