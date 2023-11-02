До приєднання нових країн: Німеччина запропонувала кардинальні реформи ЄС

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запропонувала докорінно реформувати Європейських Союз перед прийняттям до блоку нових членів.

Свої пропозиції вона озвучила під час конференції глав МЗС країн-членів Євросоюзу і країн-кандидатів на вступ до блоку. Захід відбувся 2 листопада в Берліні.

За словами Бербок, реформи потрібні для збереження можливості ЄС діяти навіть після розширення до 36 членів чи більше.

Зараз дивляться

Вона завернула увагу на “неконтрольований” ризик внутрішньої блокади та зниження дієздатності блоку після приєднання нових країн.

– Як ми можемо забезпечити продовження роботи наших інституцій навіть тоді, коли в ЄС буде з десяток нових членів? – запитала міністерка, додавши, що рішення слід ухвалити вже в найближчі роки.

Що запропонувала Анналена Бербок

Голова німецького МЗС запропонувала для обговорення низку кроків:

Відступити від принципу одноголосних рішень у Євросоюзі. За словами Бербок, у блоці має ухвалюватися більше рішень більшістю голосів країн-членів. Зараз діє принцип одностайної підтримки рішень ЄС всіма членами.

Не розширювати склад Єврокомісії та Європарламенту після приєднання нових країн до блоку.

Швидше карати держави, які порушують європейське законодавство.

Раніше інтегрувати в процеси ухвалення рішень у межах ЄС ті країни, які планують приєднатися до блоку.

Бербок додала, що це “вимагає сміливих кроків”. Як зазначила міністр, Євросоюз може стати сильним гравцем, “якщо ми зробимо те, перед чим довго відступали, – переглянемо принцип роботи нашого союзу”.

Анналена Бербок сподівається, що план реформування ЄС буде визначено у першій половині 2024 року. А результати будуть протягом 2024-2029 років.

Попри труднощі та потребу в реформах, міністр заявила, що розширення Євросоюзу є геополітичною необхідністю.

Кандидатами на членство в Євросоюзі зараз є Україна, Молдова, Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Північна Македонія і Туреччина.

Позиція щодо України

Анналена Бербок під час виступу запевнила, що Україну бачать членом ЄС у майбутньому.

– Серце Європи б’ється в Києві. Ми хочемо бачити Україну членом нашого Євросоюзу. І я переконана, що Європейська рада в грудні також дасть цей сигнал, – наголосила вона.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба, який брав участь у конференції, запевнив, що наша держава не буде тягарем для Європи. Навпаки приєднання України “означатиме більше безпеки для Європи”.

Раніше глава Європейської ради Шарль Мішель заявляв, що ЄС повинен бути готовий прийняти нові країни до 2030 року.

Джерело : Deutsche Welle

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