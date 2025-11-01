Европейский Союз — это партнерство 27 государств Европы, охватывает значительную часть Европейского континента. В ЕС проживает около 447 млн человек или почти 6% населения мира. Граждане стран Евросоюза также являются гражданами ЕС.

Украина также намерена развивать отношения с Европейским Союзом, в частности стать полноправным членом блока.

Однако за последние годы на долю ЕС выпало немало испытаний, таких как мировой финансовый кризис 2008 года, наплыв мигрантов из Африки и Ближнего Востока, выход Британии из ЕС (Brexit) и экономические последствия пандемии COVID-19.

Сейчас смотрят

Теперь к вызовам добавилась полномасштабная война России против Украины, ведь именно в страны ЕС от войны бежало несколько миллионов украинских беженцев. А еще многие европейские страны поставляют нам оружие, амуницию или финансируют первоочередные социальные нужды.

Факты ICTV подготовили подробный разбор о том, как работает Европейский Союз, какие институты имеет и за что они отвечают.

Когда создали Европейский Союз

После Второй мировой войны, в 50-х годах, европейские страны заговорили об объединении для экономического роста и будущей защиты мира.

Договор о Европейском Союзе подписали 7 февраля 1992 года в городе Маастрихт, Нидерланды. В силу Маастрихтский договор вступил 1 ноября 1993 года.

Нынешнюю структуру и полномочия ЕС получил в 2007 году по Лиссабонскому договору, также известному как Договор о реформировании.

Согласно этим документам, 27 членов блока согласились объединить свои суверенитеты и делегировать ЕС многие полномочия.

Основные институты ЕС

ЕС имеет семь основных институтов, которые можно условно сгруппировать по их исполнительным, законодательным, судебным и финансовым функциям.

Также ЕС имеет десятки меньших органов, которые принимают законы, координируют внешнюю политику и торговлю, управляют общим бюджетом.

Европейский совет — группа высших политических лидеров ЕС — состоит из президента или премьер-министра каждой страны-члена. На заседаниях совета определяют общее направление развития ЕС и решают насущные вопросы высокого уровня.

Члены ЕС избирают президента, который может занимать должность до двух сроков по 2,5 года. В настоящее время председателем Евросовета является Антониу Кошта.

Европейская комиссия — главный исполнительный орган ЕС. Она предлагает законопроекты, управляет бюджетом, выполняет решения, издает регламенты и представляет ЕС во всем мире на саммитах, переговорах и в международных организациях.

Члены комиссии назначаются Европейским советом и утверждаются Европейским парламентом. Сейчас комиссию возглавляет бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Европейский парламент избирается прямым голосованием, а его представители назначаются населением каждой страны-члена. ЕП не предлагает законопроекты, но законы не могут приниматься без одобрения европарламентариев.

Европарламент также ведет переговоры и утверждает бюджет ЕС и осуществляет надзор за деятельностью комиссии. Сейчас парламент возглавляет мальтийский политик Роберта Метсола.

Совет Европейского Союза — или Совет министров — является второй законодательной ветвью власти, также участвует в принятии законов.

Совет состоит из министров правительств всех стран — членов ЕС. Министры собираются в группах по сферам своей деятельности: главы МИД встречаются в одной группе, министры сельского хозяйства — в другой и так далее.

Суд Европейского Союза (СЕС) является высшим судебным органом ЕС, который занимается толкованием законодательства блока для национальных судов, решает споры. СЕС состоит из Европейского суда (принимает решения о нарушениях государствами-членами, толкует законодательство) и Общего суда — там широкий спектр рассмотрения исков против институтов ЕС.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) занимается управлением евро для 19 стран, которые используют эту валюту, регулирует банковскую систему ЕС. Директором ЕЦБ является бывшая руководительница Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Европейский суд аудиторов (ЕСА) проводит аудит бюджета ЕС, проверяет расходование средств и сообщает о случаях мошенничества парламенту, комиссии и национальным правительствам.

Офисы вышеупомянутых учреждений расположены по всему ЕС со штаб-квартирами в Брюсселе, Франкфурте, Люксембурге и Страсбурге.

Полномочия Европейского парламента

Хотя Европарламент не может инициировать законопроекты, законы для ЕС не могут приниматься без одобрения парламента. В нем проходит обсуждение всех законов, в частности, бюджетных, с комиссией и Советом министров в рамках процедуры, известной как совместное принятие решений.

Одобрение Европарламента требуют и международные соглашения, в частности торговые. Председатель ЕП, который избирается этим органом, также должен подписывать законы для их окончательного принятия.

Европарламент утверждает членов Европейской комиссии, а также может заставить комиссию уйти в отставку. Хотя такого еще не случалось, но в 1999 году комиссия массово подала в отставку из-за коррупционного скандала.

Выборы в Европейский парламент

Прямые выборы в Европарламент проходят во всех странах — членах Европейского Союза. Каждая из стран имеет свою квоту депутатов, которая исчисляется в зависимости от численности населения.

Территория Евросоюза делится на избирательные округа, каждый из которых занимает территорию лишь одного государства.

В каждом из государств депутаты избираются по национальным правилам, поэтому квота членов Европарламента может по-разному распределяться внутри страны и делиться на несколько избирательных округов.

В настоящее время более одного избирательного округа имеют: Бельгия, Ирландия, Италия, Польша и Франция. В остальных государствах границы совпадают с границами единого округа.

Европейский парламент состоит из 751 депутата. Но выбирают только 720, потому что освободились места после выхода Британии из ЕС. Теперь в парламенте эти места держат на случай расширения.

Чем занимается Европейская комиссия

Комиссия состоит из 27 комиссаров, по одному от каждого государства-члена, возглавляется президентом. Президент избирается Европейским советом и утверждается Европейским парламентом после каждых парламентских выборов, руководит комиссией в течение пятилетнего срока.

В состав коллегии комиссаров входят:

верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности;

комиссар по вопросам торговли, который ведет торговые переговоры;

комиссар по вопросам конкуренции, ответственный за корпоративное регулирование на уровне всего блока;

и 23 других комиссара, которые занимаются вопросами энергетики, занятости и роста, климата и финансового регулирования.

Комиссия отвечает за разработку законопроектов, составление и распределение бюджета ЕС, выполнение законов ЕС.

Как ЕС осуществляет свою внешнюю политику

Общая внешняя политика и политика безопасности касается дипломатии, безопасности и оборонного сотрудничества.

Руководство на высшем уровне осуществляют национальные правительства стран — членов блока через Европейский совет и Совет министров.

Внешняя политика осуществляется верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Эта должность еще известна как министр иностранных дел ЕС. Сейчас ее занимает эстонский политик Кая Каллас.

Стоит заметить, что ЕС играл ведущую роль в переговорах по Парижскому климатическому соглашению и ядерному соглашению с Ираном, которые были заключены в 2015 году. В 2016 году Евросоюз заключил соглашение с Турцией об ограничении приема беженцев.

ЕС ввел санкции против РФ после аннексии Крыма в 2014 году. Однако до начала российско-украинской войны в 2022 году члены блока спорили о том, насколько тесно сотрудничать с Москвой в энергетической и других сферах, учитывая зависимость Евросоюза от российских нефти и газа.

Но с началом войны России против Украины в 2022 году Германия остановила масштабный российский проект газопровода Северный поток-2, а ЕС в целом усилил санкции против российских финансовых учреждений и физлиц, и Путина, в частности.

Есть ли в Евросоюзе своя армия

Страны ЕС сотрудничают в военных миссиях на добровольной основе. Однако постоянной армии ЕС, независимой от армий стран-членов, не существует. Кстати, членство стран в ЕС и военном блоке НАТО частично совпадает.

В сентябре президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подписала заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Лиссабонский договор признает НАТО главным средством коллективной обороны Европы.

Бюджет ЕС

На 2025 год бюджет ЕС составил около €199,4. Расходы государств-членов ЕС на оборону достигнут в 2025 году рекорда в €381 млрд.

В июле Европейская комиссия представила проект долгосрочного бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы. Общий объем – €2 трлн, из которых €100 млрд предусмотрено для Украины. В рамках этого бюджета для Украины запланировано €50 млрд до 2027 года. Еще €50 млрд направят на восстановление и поддержку евроинтеграционного пути нашего государства.

В то же время в проекте долгосрочного бюджета предлагается снижение денежной поддержки фермеров, увеличение расходов на инновации и технологии. Также Еврокомиссия предлагает ввести новые налоги на электрический мусор, табак и корпоративную прибыль в ЕС.

На поддержку аграриев предлагается выделить €300 млрд. В бюджете на 2021-2027 годы с этой целью запланировано выделить €386 млрд.

На инвестиции в “зеленые”, цифровые и биотехнологии, а также развитие науки предусматривается €451 млрд.

Шенгенская зона

Шенгенская зона включает страны, которые договорились отменить все виды пограничного контроля между собой и усилить сотрудничество в правоохранительных органах.

К зоне относятся: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Греция, Испания, Люксембург, Нидерланды, Германия, Португалия, Швеция, Италия, Эстония, Литва, Латвия, Мальта, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Хорватия, а также Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия, Исландия (последние четыре страны не являются членами ЕС).

Другие институты ЕС

Европейский механизм стабильности (ESM) — это агентство ЕС, которое предоставляет экстренные кредиты непосредственно правительствам или частным банкам, находящимся в затруднительном положении.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), основанный в 1958 году, является официальным инвестиционным банком ЕС, который предоставляет дешевые кредиты, инвестиции в акционерный капитал и другое финансирование тысячам предприятий, правительственным программам и тому подобное.

Европейское экономическое пространство (ЕЭП) — это соглашение 1994 года, которое распространяет единый рынок ЕС на три страны, не являющиеся членами ЕС: Исландию, Лихтенштейн и Норвегию. Эти три страны, а также Швейцария образуют Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ), отдельную зону свободной торговли.

Украина — ЕС

Наше государство граничит с четырьмя членами ЕС: Венгрией, Польшей, Словакией и Румынией.

5 марта 2007 года Украина и ЕС начали переговорный процесс по новому соглашению. 9 сентября 2008 года на Парижском саммите Украина и Евросоюз договорились заключить Соглашение об ассоциации.

Политическую часть Соглашения об ассоциации подписали 21 марта 2014 года, экономическую часть — 27 июня 2014 года.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европейский парламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации. Оно вступило в силу 1 сентября 2017 года.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на членство в Европейском Союзе. 17 июня 2022 года Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата. При этом официальный Брюссель выдвинул семь требований по проведению реформ в Украине.

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

25 июня 2024 года Евросоюз начал переговоры о вступлении Украины и Молдовы, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что процесс будет непростым и лишенным коротких путей.

Динамика интеграции Украины в ЕС за последний год

30 октября Европейская комиссия опубликовала отчет о состоянии евроинтеграционных стремлений Украины, в котором отмечается, что уже в 2025 году, при условии выполнения дальнейших необходимых шагов, могут быть открыты первые переговорные кластеры.

В документе говорится о реализации дорожных карт в сферах верховенства права, реформирования госуправления и работы демократических институтов, а также план мероприятий по защите прав нацменьшинств Украины.

29 сентября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга законодательства Украины. Эксперты изучили более 100 тысяч страниц украинского законодательства и сравнили его с соответствующими законами ЕС.

По словам политического эксперта, доцента КНУ имени Тараса Шевченко Игоря Рейтеровича, переговорный процесс о вступлении Украины хоть и является техническим, однако здесь появилась и политическая составляющая из-за Венгрии.

Угрозы венгерского премьера Виктора Орбана о вето на вступление Украины в ЕС не имеют никакой объективной аргументации. Но поскольку решения о вступлении принимаются консенсусом стран-членов, то противодействие со стороны Будапешта в определенной степени блокирует процесс для Украины, говорит политолог.

— С технической стороны, мы закончили практически все, что должны были закончить. Европейская комиссия представит отчет о расширении ЕС 4 ноября. В целом он будет содержать позитив для Украины, но там будет указано и то, что по некоторым ключевым реформам 2025 год будет характеризоваться как год стагнации. Это в основном реформа судебной системы, в частности история об ограничении независимости НАБУ и САП, — говорит политолог.

Речь идет о законопроекте №12414, который нардепы проголосовали 22 июля 2025 года. Этот закон, подписанный президентом Зеленским, лишал антикоррупционные органы независимости. Однако уже 31 июля 2025 года Рада приняла новый законопроект №13533, который полностью восстановил полномочия НАБУ и САП.

— Но итог будет такой: Украина движется в правильном направлении, принципиальных замечаний к нам нет, и самое главное, нет причин вводить против нас какие-то ограничения или выдвигать дополнительные требования, — считает Игорь Рейтерович.

Еще у нас тормозится реформа судебной системы. Это касается назначения судей Конституционного суда. 8 октября Верховная Рада пыталась назначить новых судей Конституционного суда, однако ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов.

В то же время есть и положительные моменты — это набор детективов БЭБ (Бюро экономической безопасности), то, что БЭБ начал работать.

Политолог отмечает, что политическое согласие среди всех членов Европейского Союза, кроме Венгрии, что Украина все делает вовремя и оперативно — является доминирующим среди европейцев.

Риски от Венгрии

По словам Игоря Рейтеровича, угрозы Венгрии наложить вето на вступление Украины в ЕС нельзя воспринимать несерьезно.

— Риск серьезный и, думаю, 100%, что венгры наложат вето. Но здесь ставка делается на то, что либо падишах умрет, либо осел сдохнет. То есть либо Орбан улетит со своего кресла после выборов и соответственно это разблокирует процесс, либо Европейский Союз найдет обходной путь и Украину будут присоединять постепенно, — говорит политолог.

Для Европы такая история с Венгрией неприемлема, ведь это не демократия.

Получается, что есть консенсус почти всех стран ЕС, но из-за одной Венгрии решение о присоединении Украины не примут.

– Я думаю, что Европейский Союз решит этот вопрос через призму квалифицированного большинства, когда решения будут приниматься, например, двумя третями голосов, – говорит политолог.

По мнению Игоря Рейтеровича, Украина в отношении Венгрии сделала все, чтобы добиться ее благосклонности. Но венгры заняли неконструктивную позицию – постоянно меняют требования или требуют того, чего не имеют права требовать. Например, чтобы в Верховной Раде были квоты для депутатов венгерского происхождения.

Такое требование является ничем иным, как вмешательством во внутренние дела Украины и никак не касается вступления в ЕС.

Американский президент Дональд Трамп мог бы надавить на Орбана. Но посмотрим, какое впечатление произведет на Трампа встреча с венгерским премьером после того, как он скажет Орбану платить 5% за оборону и покупать нероссийскую нефть и нероссийский газ, говорит Игорь Рейтерович.

Изменится ли баланс сил внутри ЕС

Присоединение Украины к Евросоюзу может повлиять на баланс сил в блоке. Стоит помнить, что количество депутатов в Европарламенте зависит от численности населения страны.

Население Украины значительно меньше, чем население Германии или Франции, но намного больше, чем у старых членов Европейского Союза.

От Украины в Европарламент будут баллотироваться различные политические силы, которые затем разойдутся по крупным партиям. Украина сможет скооперироваться с центрально-восточными странами и продвигать свои интересы.

Такая практика является нормальной для ЕС.

По словам политолога, не стоит переживать, что в ЕС определенные отраслевые группы могут затягивать вступление Украины. Например, вполне логичны опасения по поводу аграрного сектора, в частности по поводу польских аграриев, но все эти вопросы решаются с отдельно взятой страной.

В то же время есть много групп, которые объективно заинтересованы в интеграции Украины, ведь мы огромный рынок сбыта.

Как война может повлиять на темпы вступления

Война как раз немного добавила Украине динамики на пути в ЕС, ведь не мы виноваты в этом.

Европейцы активно помогают Украине. Лидеры Европы часто подчеркивают, что украинцы должны быть в ЕС. Для ЕС важен наш опыт в обороне.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, Украина вполне могла бы присоединить ветеранов войны к переговорным группам по вступлению в ЕС, ведь в Европе к нашим ветеранам относятся с большим уважением. И у европейцев не будет никакого морального права создавать какие-либо препятствия для движения Украины.

— Еще не было ни одной страны, которая бы интегрировалась в Европейский Союз или в НАТО и платила бы за это кровью, жизнями своих лучших людей… Мы вполне можем присоединить наших ветеранов, которые прошли фронт и являются экспертами в определенных областях, к переговорным группам. Это будет еще одним напоминанием европейцам, что Украина заплатила слишком высокую цену, — говорит эксперт.

Для Европейского Союза Украина выгодна не только с политической точки зрения, но и с экономической, ведь мы большой рынок с высокой покупательной способностью, подытожил Игорь Рейтерович.

Интересные факты о ЕС

Европейский Союз имеет 24 официальных языка.

Валюту евро используют 19 стран из 27.

Лозунг ЕС — Единство в многообразии (Unity in diversity).

Германия с около 83 млн жителей является крупнейшей страной ЕС по численности населения, а Мальта с населением в 500 тыс. жителей — наименьшей.

В 2004 году к ЕС присоединились восемь стран Центральной и Восточной Европы: Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения и Эстония.

Великобритания вышла из ЕС в 2020 году.

Сейчас странами — кандидатами на членство в ЕС являются Украина, Молдова, Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция, а потенциальными кандидатами — Босния и Герцеговина и Косово.

Источник: CFR, Міністерство юстиції

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.