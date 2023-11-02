Путин одобрил выход РФ из договора о запрете ядерных испытаний
Диктатор РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.
Этот документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступил в силу с момента опубликования.
В Москве утверждали, что этот шаг направлен на то, чтобы поставить РФ на равные позиции с США. Поскольку Соединенные Штаты подписали, но так и не ратифицировали Договор о запрете ядерных испытаний.
Сначала законопроект об отмене ратификации приняла российская Госдума. А 25 октября его поддержал Совет Федерации – верхняя палата парламента РФ.
Через несколько часов в тот же день российские войска провели имитацию ядерного удара во время учений. Оккупанты отчитались, что запустили с космодрома Плесецк межконтинентальную ракету Ярс по полигону на Камчатке, а из акватории Баренцева моря с атомной подводной лодки – ракету Синева.
В РФ утверждали, что была отработана “задача массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника”.
Что такое Договор о запрете ядерных испытаний
Этот документ был принят на 50-й сессии Генассамблеи ООН 10 сентября 1996 года и через несколько дней открыт для подписания.
Договор состоит из преамбулы, 17 статей, приложений и протокола. Документ обязывает не производить каких-либо испытательных взрывов ядерного оружия и других ядерных взрывов.
Договор подписали более 170 государств, но не все ратифицировали. Среди стран, не ратифицировавших договор, есть Соединенные Штаты. В то же время они соблюдают мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия с 1992 года.
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