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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Путін схвалив вихід РФ із договору про заборону ядерних випробувань

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Диктатор РФ Володимир Путін підписав закон, який передбачає скасування ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Цей документ з’явився на офіційному інтернет-порталі правової інформації. Він набув чинності з моменту опублікування.

У Москві стверджували, що цей крок спрямований на те, щоб поставити РФ на рівні позиції зі США. Оскільки Сполучені Штати підписали, але так і не ратифікували Договір про заборону ядерних випробувань.

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Спочатку законопроєкт про скасування ратифікації ухвалила російська Держдума. А 25 жовтня його підтримала Рада Федерації – верхня палата парламенту РФ.

Через декілька годин того ж дня російські війська провели імітацію ядерного удару під час навчань. Окупанти звітували, що запустили з космодрому Плесецьк міжконтинентальну ракету Ярс по полігону на Камчатці, а з акваторії Баренцового моря з атомного підводного човна – ракету Синева.

В РФ стверджували, що було відпрацьовано “завдання масованого ядерного удару стратегічними наступальними силами у відповідь на ядерний удар противника”.

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Що таке Договір про заборону ядерних випробувань

Цей документ був ухвалений на 50-й сесії Генасамблеї ООН 10 вересня 1996 року і через кілька днів відкритий для підписання.

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Договір складається з преамбули, 17 статей, додатків і протоколу. Документ зобов’язує не проводити будь-яких випробувальних вибухів ядерної зброї та інших ядерних вибухів.

Договір підписали понад 170 держав, однак не всі ратифікували. Серед країн, які не ратифікували договір, є Сполучені Штати. Водночас вони дотримуються мораторію на випробувальні вибухи ядерної зброї з 1992 року.

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Джерело: Sky News, Медуза
Володимир Путін, Росія, Ядерна зброя
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