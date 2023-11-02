Путін схвалив вихід РФ із договору про заборону ядерних випробувань

Диктатор РФ Володимир Путін підписав закон, який передбачає скасування ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Цей документ з’явився на офіційному інтернет-порталі правової інформації. Він набув чинності з моменту опублікування.

У Москві стверджували, що цей крок спрямований на те, щоб поставити РФ на рівні позиції зі США. Оскільки Сполучені Штати підписали, але так і не ратифікували Договір про заборону ядерних випробувань.

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Спочатку законопроєкт про скасування ратифікації ухвалила російська Держдума. А 25 жовтня його підтримала Рада Федерації – верхня палата парламенту РФ.

Через декілька годин того ж дня російські війська провели імітацію ядерного удару під час навчань. Окупанти звітували, що запустили з космодрому Плесецьк міжконтинентальну ракету Ярс по полігону на Камчатці, а з акваторії Баренцового моря з атомного підводного човна – ракету Синева.

В РФ стверджували, що було відпрацьовано “завдання масованого ядерного удару стратегічними наступальними силами у відповідь на ядерний удар противника”.

Що таке Договір про заборону ядерних випробувань

Цей документ був ухвалений на 50-й сесії Генасамблеї ООН 10 вересня 1996 року і через кілька днів відкритий для підписання.

Договір складається з преамбули, 17 статей, додатків і протоколу. Документ зобов’язує не проводити будь-яких випробувальних вибухів ядерної зброї та інших ядерних вибухів.

Договір підписали понад 170 держав, однак не всі ратифікували. Серед країн, які не ратифікували договір, є Сполучені Штати. Водночас вони дотримуються мораторію на випробувальні вибухи ядерної зброї з 1992 року.

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