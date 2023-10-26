РФ имитировала массированный ядерный удар: что это значит для мира и какие есть угрозы

Кремль заявил, что армия РФ провела тренировки по нанесению массированного ядерного удара. Факты ICTV расспросили военного эксперта Александра Мусиенко о предпосылке таких действий и усиливает ли это угрозы для мира.

Что известно

В РФ утверждают, что в рамках тренировки с космодрома в Плесецке был выполнен пуск межконтинентальной ракеты Ярс по полигону на Камчатке, а из акватории Баренцева моря с атомной подводной лодки Тула осуществили пуск ракеты Синева. Помимо прочего, якобы было отработано “нанесение массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника”.

С чем связаны “ядерные” месседжи

По мнению Мусиенко, это напоминает сезонное обострение в России, ведь прошлой осенью ядерная риторика также набирала обороты.

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— Тогда объявлялась мобилизация, Путин угрожал применением ядерного оружия, потом они выводили в плавание самую большую подводную лодку с якобы существующей торпедой Посейдон, которая должна уничтожить восточные и западные побережья США, ну, и хочу напомнить, что Путин выступал в Кремле и заявлял, что Россия выходит из договора о ракетном сдерживании, запрете и расположении ракет среднего и малого радиуса действия, — говорит эксперт.

Он отметил, что сейчас произошел подобный виток — Россия угрожала, что выйдет из договора о запрете испытания ядерного оружия.

Что означают ядерные тренировки

Ядерные испытания свидетельствуют о повышении уровня угроз и увеличении рисков эскалации.

— И, кроме того, как мне кажется, это также стоит воспринимать как момент перед тем, когда Россия угрожает выйти из договора о запрете ядерных испытаний. То есть следующим шагом, мол, может быть вот это. Ну и это, конечно, для того чтобы использовать едва ли не единственный козырь, который есть у Кремля — угрозы ядерным оружием. Все понимают, что если бы не ядерное оружие, судьба Москвы и Путина уже могла сложиться совсем по-другому, — добавляет Мусиенко.

Однако, по его мнению, РФ использует ядерное оружие не просто как элемент сдерживания, но и в качестве шантажа для достижения собственных геополитических целей.

— И сейчас, когда вы видите, что пошел очередной виток эскалации, потому что начались активные наступательные действия российских войск на Востоке, в районе Авдеевки, потом ситуация с войной в Израиле — это еще один момент эскалации, к тому же не все так просто у Китая и Филиппин в Южно-Китайском море, ну, и еще Россия добавляет дополнительных кризисов специально, чтобы давить на Запад. Их цель — все же склонить Запад к каким-то переговорам, — считает эксперт.

Реакция ОП на ядерные испытания РФ

В Офисе президента Украины говорят, что Россия настолько слаба, что может использовать элементы ядерного шантажа.

— Когда Россия использует те или иные элементы ядерного шантажа, она как раз-таки ускоряет понимание западными элитами того, что играть дальше с российскими элитами нельзя, нельзя искать какие-то компромиссы, о чем-то договариваться и тому подобное. Надо убирать эту элиту в полном объеме, — сказал в эфире Єдиних новин советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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