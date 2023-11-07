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Юлия Захарченко, редактор ленты

ЕС может начать переговоры о вступлении Украины в марте 2024 года — СМИ

ЕС может начать переговоры о вступлении Украины в марте 2024 года — СМИ
Фото: Pexels

Европейский Союз может поддержать начало переговоров о вступлении для Украины и Молдовы, а также предоставить Грузии статус кандидата на членство, но с определенными условиями.

Об этом сообщил журналист, редактор Радио Свободная Европа / Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По его словам, предварительное решение приняли руководители офисов еврокомиссаров, которые представляют все 27 государств — членов ЕС, на посвященной расширению встрече 6 ноября.

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— Завтра продолжатся переговоры по финальным деталям, но основные предпосылки уже понятны, — утверждает корреспондент.

По его словам, по Украине и Молдове — открыть переговоры о вступлении в ЕС, вероятно, в марте 2024 года, а по Грузии — предоставить статус кандидата с условиями для перехода к следующему шагу.

Два чиновника ЕС сообщили агентству Reuters, что 8 ноября глава Европейского совета Шарль Мишель порекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой при условии выполнения соответствующих условий.

Это может свидетельствовать о том, что формальные переговоры с Киевом и Кишиневом могут начаться уже в следующем году. Однако отчет Еврокомиссии, в котором говорится и о других претендентах на членство в ЕС, еще предстоит доработать до окончательной публикации.

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Європейський Союз, Война в Украине, Грузия, Молдова, Украина-ЕС
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